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رئيس الديوان الملكي يشيد بدور المملكة كمحطّة رئيسيّة للصحة العامة إقليميًّا ودوليًّا

1/11/2024 11:24:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقبل رئيس الدّيوان الملكي يوسف العيسوي اليوم الخميس وفدًا من الشبكة
الشّرق أوسطيّة للصحة المجتمعيّة "امفنت"، مكوّن من "رئيس الوفد الدكتور
مهنّد النسور، وبحضور الأعضاء، الدكتور ماجد الجّنيد، والدكتور يوسف خضر،
والدكتور هيثم بشير، والسيّدة إسراء حرب".


وجاءت الزّيارة؛ للتعريف بمبادرات الشّبكة في الأردنّ، وشرق المتوسّط؛ لتأكيد دور المملكة كمحطّة رئيسيّة للصحة العامة على الساحتين الإقليميّة، والدوليّة.


ويذكر، أن الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) تأسست عام 2009؛ لتكون المنظمة الجامعة لبرامج تدريب الوبائيات الميدانية في إقليم شرق المتوسط؛ بهدف ربط، ودعم هذه البرامج في الإقليم، والتي أثبتت أن قدراتها الوبائية ضرورية، لا سيما في سياق ملف الصحة العامة المعقدة في الإقليم، باعتبارها شبكة الصحة العامة الوحيدة في المنطقة.


ويقوم عمل "امفنت" على نهج الصحة العامة، مركزة على السكان، وعوامل الاختطار، بهدف المساهمة في تعزيز الوضع الصحي في المنطقة، من خلال تعزيز قدرات بلدانها في مجال الصحة العامة مع التركيز على الوبائيات التطبيقية.
-(بترا)

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