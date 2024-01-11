الحوثي يتوعد الاحتلال الإسرائيلي وحليفته الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال زعيم جماعة أنصار
الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إن أي هجوم أميركي ضد الجماعة "لن يمر دون رد".
وفي كلمة له اليوم
الخميس، أضاف "الحوثي" أن الرد الذي يتحدث عنه سيكون أكبر من الرد
الأخير، الذي نُفّذ قبل يومين بطائرات مسيرة وصواريخ.
وتابع زعيم الجماعة
اليمنية أن العدو الإسرائيلي يصر على ارتكاب الجرائم وفرض الحصار وممارسة التجويع
بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن موقف واشنطن ولندن "لن يمنعنا من وقف الجرائم
الإسرائيلية".
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