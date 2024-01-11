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الحوثي يتوعد الاحتلال الإسرائيلي وحليفته الأولى

1/11/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثيين عبد الملك الحوثي إن أي هجوم أميركي ضد الجماعة "لن يمر دون رد".

وفي كلمة له اليوم الخميس، أضاف "الحوثي" أن الرد الذي يتحدث عنه سيكون أكبر من الرد الأخير، الذي نُفّذ قبل يومين بطائرات مسيرة وصواريخ.

وتابع زعيم الجماعة اليمنية أن العدو الإسرائيلي يصر على ارتكاب الجرائم وفرض الحصار وممارسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن موقف واشنطن ولندن "لن يمنعنا من وقف الجرائم الإسرائيلية".

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