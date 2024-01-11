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بعد فقدان غزة ملامحها.. التطبيقات عاجزة عن تحديد مواقعها الجغرافية

1/11/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال موقع "Logically Facts"، إن وسائل الإعلام تواجه تحديًا في تحديد المواقع الجغرافية في غزة.
وحتى العام 2020، فرضت إسرائيل بسبب مخاوفها الأمنية قيودًا صارمة على جودة صور الأقمار الصناعية، وحدّت من توافر البيانات الدقيقة للاستخدام العام.
وبسبب هذه القيود، فشل مقدمو الخدمات الرئيسون مثل "Google" و"Apple"، في تحديث صورهم لتتناسب مع الجودة التي تظهر بها باقي المناطق. كما أن خدمات التجوّل الافتراضي غائبة في القطاع.
وقال الموقع إنه من المحتمل أن تملأ الخدمات المدفوعة، بما في ذلك تلك التي تقدمها شركة "Planet Labs"، الفراغ الذي خلّفته المنصات المفتوحة مثل خرائط غوغل.
وأوضح التقرير أن الهجمات الإسرائيلية الجوية على المناطق المكتظة بالسكان في غزة زادت من صعوبة تحديد المواقع الجغرافية، إذ تغيرت ملامح القطاع، وأصبح من الصعب التعرف على الأماكن عبر الأقمار الصناعية.
وأشار أولي بالينجر، المحاضر في مركز التحليل المكاني المتقدم في كلية لندن، إلى احتمالية حدوث تغييرات كبيرة في مواقع معينة.
وتُوفر اللقطات الجوية على منصات مثل يوتيوب، رؤية تفصيلية للمناطق، وتكشف معلومات قد تكون غير واضحة على خرائط الأقمار الصناعية.
وأصبحت عمليات البث المباشر أيضًا موارد قيمة للصحفيين والباحثين، إذ تقدم معلومات مرئية في الوقت الفعلي حول التطورات في مناطق الحرب.
وأثبت تطبيق "Peakvisor"، الذي تم تطويره في الأصل لتسلق الجبال، فائدته للمساعدة في تحديد المواقع الجغرافية، نظرًا لضعف جودة صور "Google Earth" في المنطقة.

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