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سوناك يجتمع بحكومته لبحث توجيه ضربات للحوثيين

1/11/2024 11:24:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحكومته الخميس لبحث الوضع في البحر الأحمر واحتمال توجيه ضربات عسكرية للحوثيين اليمنيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام.
ويعقد سوناك اجتماعا عبر الهاتف مع أعضاء حكومته يعلمهم خلاله "باحتمال توجيه ضربات بريطانية وأميركية ضد الحوثيين في اليمن"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وتحدثت صحيفة التايمز عن اجتماع لمجلس الوزراء "بينما تستعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن".
تواصلت وكالة فرانس برس مع الحكومة البريطانية لكنها لم تؤكد أو تنفي هذه التقارير.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر، كثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر ضد سفن يرون أنها على صلة بإسرائيل.
ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وشكلت تحالفا دوليا في كانون الأول لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي تمر بها 12% من التجارة العالمية.
ومساء الثلاثاء، أسقطت القوات البريطانية والأميركية 18 طائرة مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر، في ما وصفته الحكومة البريطانية الأربعاء بأنه "أكبر هجوم" حتى الآن.
وهدد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الحوثيين الأربعاء قائلا "طفح الكيل... يجب أن نكون واضحين مع الحوثيين بأن هذا يجب أن يتوقف، وهذه هي رسالتي البسيطة لهم اليوم: تابعوا بعناية ما سيحدث". وأضاف "ما من شك أن إيران تقف وراء ما يحدث في البحر الأحمر".
من جهته، طالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، داعيا جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض عليهم.
أ ف ب

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