سوناك يجتمع بحكومته لبحث توجيه ضربات للحوثيين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يجتمع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحكومته الخميس لبحث الوضع في البحر الأحمر واحتمال توجيه ضربات عسكرية للحوثيين اليمنيين، وفق ما أفادت وسائل إعلام.
ويعقد سوناك اجتماعا عبر الهاتف مع أعضاء حكومته يعلمهم خلاله "باحتمال توجيه ضربات بريطانية وأميركية ضد الحوثيين في اليمن"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وتحدثت صحيفة التايمز عن اجتماع لمجلس الوزراء "بينما تستعد المملكة المتحدة والولايات المتحدة لشن ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن".
تواصلت وكالة فرانس برس مع الحكومة البريطانية لكنها لم تؤكد أو تنفي هذه التقارير.
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر، كثف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر ضد سفن يرون أنها على صلة بإسرائيل.
ونشرت الولايات المتحدة سفنا حربية وشكلت تحالفا دوليا في كانون الأول لحماية حركة الملاحة البحرية في المنطقة التي تمر بها 12% من التجارة العالمية.
ومساء الثلاثاء، أسقطت القوات البريطانية والأميركية 18 طائرة مسيّرة و3 صواريخ أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر، في ما وصفته الحكومة البريطانية الأربعاء بأنه "أكبر هجوم" حتى الآن.
وهدد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الحوثيين الأربعاء قائلا "طفح الكيل... يجب أن نكون واضحين مع الحوثيين بأن هذا يجب أن يتوقف، وهذه هي رسالتي البسيطة لهم اليوم: تابعوا بعناية ما سيحدث". وأضاف "ما من شك أن إيران تقف وراء ما يحدث في البحر الأحمر".
من جهته، طالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، داعيا جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض عليهم.
أ ف ب
MENAFN11012024000072011014ID1107711979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.