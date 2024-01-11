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غارات تستهدف الحديدة ودوي انفجارات في صنعاء

1/11/2024 11:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت مدينة الحديدة اليوم الجمعة، وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت رويترز في وقت سابق عن شهود عيان قولهم إن مدينة الحديدة تشهد استنفارا مع إخلاء القوات الحوثية مواقع ومعسكرات في المنطقة.

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