غارات تستهدف الحديدة ودوي انفجارات في صنعاء
التاريخ
1/11/2024 11:24:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله الحوثيين إن غارات استهدفت مدينة الحديدة اليوم الجمعة، وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة اليمنية صنعاء.
ونقلت رويترز في وقت سابق عن شهود عيان قولهم إن مدينة الحديدة تشهد استنفارا مع إخلاء القوات الحوثية مواقع ومعسكرات في المنطقة.
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