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بايدن: الضربات ضد الحوثيين حظيت بدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا

1/11/2024 11:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، فجر الجمعة، إنّ قوات أميركية وبريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف التي يستخدمها الحوثيون في اليمن.
وأضاف بايدن، أن هذه الضربات رد مباشر على هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر، و"لن نتردد" إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحوثيين.

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