بايدن: الضربات ضد الحوثيين حظيت بدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا

بايدن: الضربات ضد الحوثيين حظيت بدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا
التاريخ
1/11/2024 11:24:15 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، فجر الجمعة، إنّ قوات أميركية وبريطانية وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف التي يستخدمها الحوثيون في اليمن.
وأضاف بايدن، أن هذه الضربات رد مباشر على هجمات الحوثيين على السفن الدولية في البحر الأحمر، و"لن نتردد" إذا كانت هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحوثيين.
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