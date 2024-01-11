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سوناك: بريطانيا ستدافع دوما عن حرية الملاحة وتدفق التجارة

1/11/2024 11:24:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فجر الجمعة، إنّ سلاح الجو الملكي نفذ إلى جانب الولايات المتحدة، وبدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين، ضربات ضد الحوثيين في اليمن.
وأضاف سوناك عقب ضربات من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا لمدن يمنية، أنّ المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرية الملاحة وتدفق التجارة.
وأشار إلى أن البحرية الملكية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات (حارس الازدهار) لردع المزيد من العدوان الحوثي.
ولفت إلى أن بريطانيا تقول إنها اتخذت إجراءات محدودة ومتناسبة في إطار الدفاع عن النفس.

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