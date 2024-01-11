سوناك: بريطانيا ستدافع دوما عن حرية الملاحة وتدفق التجارة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، فجر الجمعة، إنّ سلاح الجو الملكي نفذ إلى جانب الولايات المتحدة، وبدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين، ضربات ضد الحوثيين في اليمن.
وأضاف سوناك عقب ضربات من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا لمدن يمنية، أنّ المملكة المتحدة ستدافع دوما عن حرية الملاحة وتدفق التجارة.
وأشار إلى أن البحرية الملكية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات (حارس الازدهار) لردع المزيد من العدوان الحوثي.
ولفت إلى أن بريطانيا تقول إنها اتخذت إجراءات محدودة ومتناسبة في إطار الدفاع عن النفس.
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