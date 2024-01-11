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واشنطن: هناك وفيات من الجوع في غزة ونأخذ ذلك على محمل الجد

1/11/2024 11:24:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال البيت الأبيض إنه يدرك مشكلة الجوع المتزايدة في قطاع غزة، وإن مزيدا من شاحنات الغذاء يجب إن تدخل المنطقة، وإن واشنطن ستبذل قصارى جهدها للتخفيف من الوضع.
جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، حول آخر الأوضاع فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية وزيادة الجوع في غزة في مؤتمره الصحفي اليومي.
وأضاف كيربي: "نعلم أن الكثير من الناس في غزة يعانون ليس فقط من الجوع ولكن أيضًا من احتياجات أخرى، وسنبذل كل ما في وسعنا للتخفيف من هذا الوضع".
وأكد أنهم يدركون تمامًا المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي في غزة، مضيفا أنهم على اتصال دائم مع الجانب الإسرائيلي لضمان دخول مزيد من المواد الغذائية إلى المنطقة.
وأردف: "نرى مستويات خطيرة من المجاعة، وهناك وفيات من الجوع في غزة، نأخذ ذلك على محمل الجد، ولهذا السبب ركز الوزير (الخارجية أنتوني) بلينكن على إدخال مزيد من شاحنات الغذاء بشكل أسرع إلى غزة خلال جولته الأخيرة إلى المنطقة".
وذكر كيربي أن إدارة تل أبيب سمحت بدخول شحنة جديدة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا.
وأشار إلى أن عدد شاحنات الغذاء التي يمكنها دخول غزة الآن أقل من ما كانت عليه قبل الحرب، مؤكداً أنهم يبذلون جهودًا لزيادة هذا العدد.
وتعرضت الإدارة الأمريكية لانتقادات بسبب الدعم الذي قدمته لإسرائيل واستخدمته حكومة تل أبيب لمواصلة هجماتها في غزة وأن الفلسطينيين في المنطقة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء.

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