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رغم ارتفاع الأسعار %31 نسبة هدر الأرز في المملكة

1/11/2024 11:21:27 PM
(MENAFN- Al Watan) في 2015 كانت المملكة تحتل المرتبة السادسة في قائمة أكثر الدول في العالم استيرادا للأرز، وفي 2021 تقدمت إلى المركز الخامس في القائمة نفسها، ولا يستبعد أن تقفز إلى مراكز أكثر تقدما في سنوات مقبلة، عطفا على الزيادة السكانية التي تشهدها البلاد. يحدث هذا على الرغم من الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز بالأسواق العالمية، والأزمات التي تشهدها زراعته، وتناقص كمياته بشكل مُقلق. مع ذلك كله، تبقى نسبة الهدر في منتج الأرز محليا هي الأعلى بين أنواع الغذاء الأخرى بـ31%، دون نقصان أو حتى تعديل، بحسب آخر الإحصاءات التي نشرها البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة.
ويعد الأرز الغذاء الرئيسي في الموائد بالمملكة، ويستهلك الفرد السعودي نحو 45 كيلوجراما سنويا منه.
نسب الهدر
وبحسب البرنامج التابع للهيئة العامة للأمن الغذائي، يأتي الخبز في المركز الثاني في ترتيب الأغذية الأكثر هدرا بـ25%، وبعده الخيار 17%، والكوسة 15%، والأسماك 14.5%، والبرتقال 13.5%.
ووفقا للدراسة التي أجراها البرنامج، بلغت نسبة الفقد والهدر في الغذاء في المملكة نحو 33%، بما يعادل 4 ملايين طن سنويًا، وهو ما يعادل 40 مليار ريال سنويًا.
وعالميا، يبلغ حجم الفقد والهدر الغذائي للأرز نحو 1.3 مليار طن، وهو ما يمثل ثلث الطعام المنتج عالميًا، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
الموارد الطبيعية
وفي وقت سابق، أكد محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي، المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن ((المملكة تعمل على تعزيز استدامة الموارد الطبيعية، وتحسين نظم الاستهلاك، بهدف تقليل نسبة الفقد والهدر إلى حدود 10% بحلول 2030))، مشيرا إلى أن ((الهيئة أطلقت حملات توعوية بأهمية ضبط السلوك الاستهلاكي الرشيد))، ومشددا على أن ((التوعية تعد من أفضل الوسائل للتأثير في سلوكيات أفراد المجتمع)).
50 ضعفا
وسنويا، تستورد السعودية أكثر من 1.55 مليون طن من الأرز، بحسب آخر تقرير نشرته ((آفاق أسواق السلع الأولية))، الصادر عن البنك الدولي. وبمقارنة هذه الكمية بما كانت تستورده المملكة في 1970 (0.2 طن)، يُلحظ تضاعف حجم الاستيراد نحو 7 مرات خلال 50 عاما، حيث قفز متوسط الاستهلاك للفرد 30% من 33 إلى 43 كيلوجراما، وفاقت الواردات أكثر من نصف ما استورده الاتحاد الأوروبي (2.4 مليون طن) خلال الفترة نفسها. بينما في 1970 وصل المتوسط لنحو 33 كيلو سنويا.
في حين تعد المملكة من أكبر الدول العربية المستهلكة للأرز، وتستقبله من الهند وأمريكا وباكستان وأستراليا وتايلاند، ويستحوذ الأرز البسمتي الهندي على نحو 60% من السوق المحلية.
أزمات زراعية
وفي سنوات ماضية، تعرضت زراعة الأرز إلى مشكلات كبيرة أسفرت عن نقص إنتاجه العالمي، ما أجبر الدول المصدرة ـ وعلى رأسها الهند ـ إلى وقف التصدير من أجل سد الاحتياج المحلي، وهو ما يضع الدول المستوردة في ورطة حقيقية.
وتصدرت الهند قائمة أكبر الدول المصدرة للأرز في العالم 2022، إذ صدرت 22.5 مليون طن، وتمثل نحو 40% من صادراته العالمية، وتتجه شحناتها إلى نحو 140 دولة، وكانت نصف هذه الشحنات من الأرز غير البسمتي.
وفي 20 يوليو الماضي، فرضت الهند حظرًا على صادرات عدة أنواع من الأرز بسبب ارتفاع الأسعار المحلية. وذكرت وزارة شؤون المستهلك، في بيان، أنها عدلت سياسة التصدير من أجل ضمان توافر كاف من الأرز الأبيض غير البسمتي في السوق الهندية، وتخفيف ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
الأسعار عالميا
من جانب آخر، شهد منتج الأرز في المملكة ارتفاعا في أسعاره نهاية 2023، حيث بلغ متوسط سعر 10 كيلوجرامات من الأرز البسمتي 98.75 ريال مقارنة بسعرها في 2022 الذي بلغ 91.83 ريال. بينما بلغت قيمة 10 كيلوجرامات من أرز ((مزة)) الهندي 81.22 ريال مقابل 76.24 ريال في 2022.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الأرز، فإن هذا لم يمنع ارتفاع نسبة هدره، التي بقيت تسجل تصاعدا ملحوظا في السنوات الأخيرة محليا وعالميا. وبالقياس نفسه، ارتفعت أسعار الخبز، وكذلك نسبة الهدر في استهلاكه، ما يشير ـ بالتالي ـ إلى خسارة وهدر الموارد الأساسية النادرة، وهو ما يتسبب في انخفاض العائد الاقتصادي من الأعمال الزراعية، ويعزز أثر ظاهرة انعدام الأمن الغذائي.
ومن هنا، أطلقت المملكة عدة مبادرات، للحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، ومنها ((البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء)) الذي أسند تنفيذه للهيئة العامة للأمن الغذائي.
نسب الهدر الغذائي:
الأرز= 31%
الخبز = 25%
الخيار = 17%
الكوسة = 15%
الأسماك = 14.5%
البرتقال = 13.5%
إجمالي هدر الغذاء بالمملكة = 33%
المستهدف خلال 2030 = تقليل الهدر إلى 10%
4 ملايين طن سنويًا
40 مليار ريال سنويًا
حجم الفقد والهدر الغذائي للأرز عالميا = 1.3 مليار طن
يمثل ثلث الطعام المنتج عالميا
1.55 مليون طن من الأرز تستوردها السعودية سنويا
0.2 طن كمية استيراد السعودية من الأرز في 1970
نمو متوسط الاستهلاك للفرد = 30% من 33 إلى 43 كيلوجراما
المملكلة أكبر الدول العربية المستهلكة للأرز
أبرز دول استيراد الأرز:
الهند
أمريكا
باكستان
أستراليا
تايلاند

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