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459 ألف حادث في عام بسبب تجاهل مسافة الأمان - جريدة الوطن السعودية

1/11/2024 11:20:48 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت شوارع مدينة سيهات في محافظة القطيف 3 حوادث مرورية أدت إلى تصادم 12 مركبة تكبّد أصحابها خسائر مادية، ناهيك عن إصابات بعض مستخدميها وراكبيها، والسبب ((دعسة)) فرامل.
صبيحة الثلاثاء 26 ديسمبر الماضي تصادمت 6 سيارات ببعضها بعضا بعد توقف مفاجئ من إحدى السيدات التي لم يسعفها الوقت لتجاوز الإشارة قبل أن تضيء باللون الأحمر.
بعدها بيومين، وتحديدًا صباح الخميس 28 ديسمبر أدت ((دعسة)) فرامل مماثلة وسط تقاطع بلدة النابية غرب مدينة سيهات إلى حادث سيارتين عطّل الحركة المرورية، ما أدى إلى زحام كبير في هذا الشارع الحيوي.
في السياق نفسه انتهت ((دعسة)) فرامل أخرى في طريق الملك عبدالعزيز وسط المدينة ذاتها إلى اصطدام 4 سيارات ببعضها بعضا ما أدى إلى تحطم واجهة سيارة وخلفية سيارة أخرى بشكل لافت، وذلك عصر الثلاثاء 2 يناير الجاري.
وكشفت الحوادث الثلاثة إضافة إلى كثير غيرها أن كثيرًا من السائقين ما زالوا يتجاهلون الحفاظ على مسافة الأمان مع المركبات الأخرى، وهو ما كشفت هيئة الإحصاء عن كونه أحد أبرز مسببات حوادث عام 2022 بعد مشكلة الانحراف المفاجئ.
وبلغ عدد الحوادث بسبب عدم ترك مسافة آمنة 459 ألف حادث خلال 2022، بارتفاع ملحوظ عن عام 2021 الذي بلغت عدد الحوادث فيه للسبب ذاته 369 ألف حادث.
فيما المقابل، رصدت هيئة الأحصاء الحوادث بسبب الإنشغال أثناء القيادة وعددها بـ194 ألف حادث في مناطق مختلفة من المملكة.
630 منشورًا
في مواجهة الارتفاع الملحوظ في معدل الحوادث المرورية، ارتفعت وتيرة الاهتمام في الجانب التوعوي التي حرصت إدارة المرور، ولجنة السلامة المرورية عليها، وعملت على نشر التوعية المرورية من خلال منصاتها الرسمية، ومنها منصة التواصل والتوعية ((سلامتك)) التي أطلقتها منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية عام 2021 على منصة (X)، وبلغت عدد منشوراتها التوعوية حتى اليوم 630 منشورًا.
تحسين وتوعية
حسب التقرير السنوي للسلامة المرورية لعام 2022، فقد تم نشر 3 بحوث علمية محكمة ذات صلة بالسلامة المرورية في مجلات متخصصة، وقد استفاد 33.162 مواطنًا من برنامج ((سفير الحياة)) الذي يستهدف التدريب على الإسعافات الأولية من قبل ممثلي هيئة الأحمر السعودي.
فيما تم تشغيل وافتتاح 17 مركزًا إسعافيًا جديدًا، وتفعيل خدمة الإسعاف الجوي في 5 مناطق، إضافة إلى تدريب 518 متدربًا في قطاع أمن الطرق، كما تم توعية 26 ألف سائق للحافلات المدرسية على برنامج القيادة الوقائية والإسعافات الأولية، وتنفيذ أكثر من 94 مسابقة تثقيفية شارك فيها 369.605 طلبة وطالبات للتوعية بالمرور، علاوة على تحسين 215 تقاطعًا ، وتنفيذ 11 نموذجًا لطرق تستوفي جميع معايير السلامة.
التوسع في الطرقات
عملا بزيادة الأمان المروري، بلغت نسبة التوسع في التغطية للطرق السريعة 100%، فيما وصلت إلى 84% بالنسبة للطرق المزدوجة، و47% للطرق المفردة.
كما تمت إضافة 7 مخالفات جديدة إلى منظومة الرصد الآلي في مشروع السلامة المرورية المتطور، وقد بلغ إجمالي المشاريع والتوصيات للسلامة المرورية 777 في مختلف مناطق المملكة.
الشرقية تتصدر
مع إن المنطقة الشرقية تحتل المركز الرابع في ترتيب المناطق لجهة إجمالي عدد الحوادث المرورية التي وقعت فيها لعام 2022، بعد الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أنها شهدت ارتفاعًا في عدد مصابي الحوادث المرورية مقارنة ببقية المناطق في المملكة.
وارتفعت نسبة عدد المصابين في حوادث 2022 إلى 19.8% عن العام الذي سبقه حيث بلغ عدد الإصابات 2591 حالة خلال العام قبل الماضي، مقابل 2162 حالة في 2021.
بينما بلغت نسبة ارتفاع عدد المتوفين إثر الحوادث 1.8% أي 508 حالات وفاة في 2022.
وكانت السلامة المرورية قد رصدت إجمالي الحوادث في الشرقية بـ50116 حادثًا خلال العام ذاته.

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