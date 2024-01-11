459 ألف حادث في عام بسبب تجاهل مسافة الأمان - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) شهدت شوارع مدينة سيهات في محافظة القطيف 3 حوادث مرورية أدت إلى تصادم 12 مركبة تكبّد أصحابها خسائر مادية، ناهيك عن إصابات بعض مستخدميها وراكبيها، والسبب ((دعسة)) فرامل.
صبيحة الثلاثاء 26 ديسمبر الماضي تصادمت 6 سيارات ببعضها بعضا بعد توقف مفاجئ من إحدى السيدات التي لم يسعفها الوقت لتجاوز الإشارة قبل أن تضيء باللون الأحمر.
بعدها بيومين، وتحديدًا صباح الخميس 28 ديسمبر أدت ((دعسة)) فرامل مماثلة وسط تقاطع بلدة النابية غرب مدينة سيهات إلى حادث سيارتين عطّل الحركة المرورية، ما أدى إلى زحام كبير في هذا الشارع الحيوي.
في السياق نفسه انتهت ((دعسة)) فرامل أخرى في طريق الملك عبدالعزيز وسط المدينة ذاتها إلى اصطدام 4 سيارات ببعضها بعضا ما أدى إلى تحطم واجهة سيارة وخلفية سيارة أخرى بشكل لافت، وذلك عصر الثلاثاء 2 يناير الجاري.
وكشفت الحوادث الثلاثة إضافة إلى كثير غيرها أن كثيرًا من السائقين ما زالوا يتجاهلون الحفاظ على مسافة الأمان مع المركبات الأخرى، وهو ما كشفت هيئة الإحصاء عن كونه أحد أبرز مسببات حوادث عام 2022 بعد مشكلة الانحراف المفاجئ.
وبلغ عدد الحوادث بسبب عدم ترك مسافة آمنة 459 ألف حادث خلال 2022، بارتفاع ملحوظ عن عام 2021 الذي بلغت عدد الحوادث فيه للسبب ذاته 369 ألف حادث.
فيما المقابل، رصدت هيئة الأحصاء الحوادث بسبب الإنشغال أثناء القيادة وعددها بـ194 ألف حادث في مناطق مختلفة من المملكة.
630 منشورًا
في مواجهة الارتفاع الملحوظ في معدل الحوادث المرورية، ارتفعت وتيرة الاهتمام في الجانب التوعوي التي حرصت إدارة المرور، ولجنة السلامة المرورية عليها، وعملت على نشر التوعية المرورية من خلال منصاتها الرسمية، ومنها منصة التواصل والتوعية ((سلامتك)) التي أطلقتها منظومة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية عام 2021 على منصة (X)، وبلغت عدد منشوراتها التوعوية حتى اليوم 630 منشورًا.
تحسين وتوعية
حسب التقرير السنوي للسلامة المرورية لعام 2022، فقد تم نشر 3 بحوث علمية محكمة ذات صلة بالسلامة المرورية في مجلات متخصصة، وقد استفاد 33.162 مواطنًا من برنامج ((سفير الحياة)) الذي يستهدف التدريب على الإسعافات الأولية من قبل ممثلي هيئة الأحمر السعودي.
فيما تم تشغيل وافتتاح 17 مركزًا إسعافيًا جديدًا، وتفعيل خدمة الإسعاف الجوي في 5 مناطق، إضافة إلى تدريب 518 متدربًا في قطاع أمن الطرق، كما تم توعية 26 ألف سائق للحافلات المدرسية على برنامج القيادة الوقائية والإسعافات الأولية، وتنفيذ أكثر من 94 مسابقة تثقيفية شارك فيها 369.605 طلبة وطالبات للتوعية بالمرور، علاوة على تحسين 215 تقاطعًا ، وتنفيذ 11 نموذجًا لطرق تستوفي جميع معايير السلامة.
التوسع في الطرقات
عملا بزيادة الأمان المروري، بلغت نسبة التوسع في التغطية للطرق السريعة 100%، فيما وصلت إلى 84% بالنسبة للطرق المزدوجة، و47% للطرق المفردة.
كما تمت إضافة 7 مخالفات جديدة إلى منظومة الرصد الآلي في مشروع السلامة المرورية المتطور، وقد بلغ إجمالي المشاريع والتوصيات للسلامة المرورية 777 في مختلف مناطق المملكة.
الشرقية تتصدر
مع إن المنطقة الشرقية تحتل المركز الرابع في ترتيب المناطق لجهة إجمالي عدد الحوادث المرورية التي وقعت فيها لعام 2022، بعد الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إلا أنها شهدت ارتفاعًا في عدد مصابي الحوادث المرورية مقارنة ببقية المناطق في المملكة.
وارتفعت نسبة عدد المصابين في حوادث 2022 إلى 19.8% عن العام الذي سبقه حيث بلغ عدد الإصابات 2591 حالة خلال العام قبل الماضي، مقابل 2162 حالة في 2021.
بينما بلغت نسبة ارتفاع عدد المتوفين إثر الحوادث 1.8% أي 508 حالات وفاة في 2022.
وكانت السلامة المرورية قد رصدت إجمالي الحوادث في الشرقية بـ50116 حادثًا خلال العام ذاته.
MENAFN11012024000089011017ID1107711961