تشكيك في طرق الردع.. كيف توقف هجمات الحوثيين البحرية؟

(MENAFN
- Al Watan) احتار بعض الخبراء الدوليين في طريقة الردع المناسبة لوقف استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر، حيث أدت هجمات الحوثيين إلى قلب حركة الشحن العالمية رأسا على عقب، ومن الممكن أن تمتد الاضطرابات قريبا إلى الاقتصاد العالمي.
ويقول بعض الخبراء إن جهود أمريكا الحالية لا ترقى إلى مستوى الردع اللازم، بينما يخشى آخرون أن يؤدي الرد القوي إلى دفع المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا.
كما كتب ستيفن أ. كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: ((إذا كانت الولايات المتحدة تريد حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وضواحيه، فسيتعين عليها نقل المعركة مباشرة إلى الحوثيين)). لكن مثل هذه الضربات يمكن أن تزيد من خطر نشوب صراع إقليمي، بما في ذلك مع إيران التي أرسلت إحدى سفنها الحربية إلى البحر.
ويستمتع الحوثيون علانية بفكرة الحرب مع الولايات المتحدة. بالتالي، فإن كل خيار يمكن أن يتخذه الغرب له ((جوانب سلبية خطيرة))، كما كتب بروس جونز من معهد ((بروكينجز)): ((تكثر التوترات والخيارات السيئة في البحر الأحمر، ولكنها أيضًا نذير لخيارات أكثر صرامة ومياه مضطربة في المستقبل)).
حرية الملاحة
ولضمان حرية الملاحة التي كانت منذ فترة طويلة هدفا أساسيا للسياسة الخارجية الأمريكية، قادت الولايات المتحدة فرقة عمل بحرية مكونة من عشرين دولة، لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن المجاور، ونشرت حاملات طائرات في المنطقة. وتم تطبيق نهج التحالف هذا أيضًا خلال موجة الهجمات في 2019. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الجهد شمل قوى إقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ويقول المتشككون في إستراتيجية أمريكا اليوم ضد هجمات الحوثي إن الموقف الدفاعي وحده من غير المرجح أن يردع الهجمات، وذلك لأن الحوثيين يستخدمون أسلحة غير مكلفة نسبيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لإحداث أضرار باهظة، بينما لا تستطيع السفن الحربية مرافقة كل سفينة تجارية. ونتيجة ذلك ((أصبحت حماية السفن التجارية في البحر الأحمر أصعب الآن من أي وقت مضى))، كما يقول الزميل العسكري في مجلس العلاقات الخارجية، جون بي. بارينتوس، الذي قاد السفن في المنطقة.
وبيّن بعض مسؤولي ((بنتاغون)) والمحللين المستقلين أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في الهجوم على مواقع الحوثيين في اليمن، مستشهدين بسجل حافل من الردع، بعد أن هاجم المتمردون الحوثيون السفن التجارية والعسكرية الأمريكية في 2016، وردت واشنطن بضربات خاصة بها، فتراجع الحوثيون.
شريان الشحن
ويعد البحر الأحمر أحد أهم الشرايين في نظام الشحن العالمي، حيث يمر عبره ثلث إجمالي حركة الحاويات. وأي اضطراب مستدام في التجارة هناك يمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف لارتفاع التكاليف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، وينطبق هذا بشكل خاص على الطاقة: 12% من النفط المنقول بحرا، و8% من الغاز الطبيعي المسال يمر عبر قناة السويس.
وتجنب البحر الأحمر يعني التخلي عن إحدى طرق الشحن العالمية الأكثر شيوعًا من آسيا إلى أوروبا، والواقع أن 40% من التجارة بين آسيا وأوروبا تمر عادة عبر البحر. وسيتعين على السفن التي تتجنب البحر الأحمر أن تبحر حول القرن الأفريقي، وهو ما قد يكلف مليون دولار إضافية ذهابًا وإيابًا كتكاليف وقود إضافية.
مع ذلك، اختارت أكثر من مائة وخمسين سفينة تجارية المسار الأطول منذ نوفمبر. من ناحية أخرى، ارتفعت أقساط التأمين على السفن التي تستخدم البحر الأحمر إلى ما يقرب من عشرة أضعاف منذ بدء الهجمات.
أسعار الشركات
وضاعفت بعض شركات الشحن بالفعل أسعارها، حيث أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية، وهي ثاني أكبر شركة شحن في العالم من حيث حصتها في السوق، أخيرا أنها ستضاعف أسعار الشحن من آسيا إلى أوروبا.
وتعد ضربات الحوثيين الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي سلطت الضوء على الطبيعة المترابطة للشحن ودوره الحاسم في الاقتصاد العالمي. ففي 2019، هاجمت إيران عدة ناقلات نفط في مضيق هرمز، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى اختيار طريق رأس الرجاء الصالح.
وفي 2021، جنحت سفينة في قناة السويس، ما أدى إلى احتجاز بضائع بـ10 مليارات دولار في كل يوم من الأيام الستة التي كانت فيها القناة مسدودة. وفي الآونة الأخيرة، أدى الجفاف في بنما إلى تفاقم مشاكل الشحن، حيث تعمل القناة، التي تحمل اسم البلاد نفسه ويمر عبرها 5% من تدفقات التجارة العالمية، بجزء صغير من طاقتها المعتادة.
ولكن حتى أوائل يناير 2024، لم تسفر هذه التجارب بعد عن زيادات كبيرة في الأسعار للمستهلكين، خاصة في أسواق الطاقة، حيث لا يزال سعر خام برنت، وهو المعيار الأمريكي، أقل من متوسط أكتوبر على الرغم من ارتفاعه بعد إضرابات كبيرة. ومن المرجح أن تشعر أوروبا بضغوط اقتصادية أسرع من الولايات المتحدة، كما يقول زونج يوان زوي ليو، زميل مجلس العلاقات الخارجية، لأن البحر الأحمر هو الطريق الوحيد إلى قناة السويس التي تربط بعضًا من أكبر المستهلكين الأوروبيين للسلع القابلة للتداول بمورديهم الآسيويين.
طائرات مسيرة
وأصدرت الدول تحذيرًا أخيرًا للحوثيين، لوقف الهجمات أو مواجهة عمل عسكري محتمل، بعدما بدأوا باستخدام الطائرات المسيرة في الهجمات.
وقال نائب الأميرال براد كوبر، رئيس عمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الحوثيون سفينة مسيرة بدون طيار، أو USV، منذ أن بدأت مضايقتهم السفن التجارية في البحر الأحمر بعد اندلاع حرب إسرائيل وحماس. لكنهم استخدموها في السنوات الماضية.
وأوضح فابيان هينز، خبير الصواريخ زميل الأبحاث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، أن حاملات الطائرات الأمريكية جزء أساسي من ترسانة الحوثي البحرية، وتم استخدامها بانتظام كقوارب انتحارية بدون طيار تنفجر عند الاصطدام.
وأضاف أنه من المحتمل أن يتم تجميع معظم المركبات البحرية الأمريكية التابعة للحوثيين في اليمن، ولكنها غالبًا ما تكون مزودة بمكونات مصنوعة في إيران مثل أنظمة التوجيه المحوسبة.
وفي الأمم المتحدة، قال نائب السفير الأمريكي كريستوفر لو، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن في بداية هذا الشهر، إن إيران زودت الحوثيين بالمال وأنظمة الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز للهجوم الأرضي والصواريخ البالستية. وأضاف أن إيران متورطة أيضًا بشكل كبير في التخطيط لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع إيران، لكن طهران لديها خيار.
وتابع لو: ((يمكنها مواصلة مسارها الحالي أو يمكنها حجب دعمها الذي بدونه سيكافح الحوثيون لتتبع وضرب السفن التجارية التي تبحر في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل فعال)).
وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان أي إجراء ضد الحوثيين سيتناول أيضًا دور إيران بأي شكل من الأشكال، ما قد يؤدي إلى المخاطرة بتوسيع الصراع.
بيان موقع
وأعطى بيان، وقعته الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة، للحوثيين ما وصفه مسؤول كبير في إدارة بايدن بأنه ((تحذير أخير)).
وقالت الدول في البيان: ((لتكن رسالتنا الآن واضحة: ندعو إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات غير القانونية، والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني)). وأضافت: ((سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة)).
وذكر المتحدث باسم ((بنتاغون)) الميجور جنرال بات رايدر: ((سأترك البيان يتحدث عن نفسه، حيث مثّل مرة أخرى العديد من الدول حول العالم، وشدد على أنه إذا لم تتوقف هذه الضربات فستكون هناك
- أطلق الحوثيون عشرات من الطائرات بدون طيار الهجومية والصواريخ في اتجاه واحد على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر.
- اعترضت السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية صواريخ بالستية.
- أسقطت السفن الحربية الأمريكية ما مجموعه 61 صاروخا وطائرة بدون طيار.
- ردا على هجمات الحوثيين، أعلن وزير الدفاع لويد أوستن في ديسمبر إطلاق عملية ((حارس الازدهار))
- أرسلت الولايات المتحدة ودول أخرى سفنا إضافية إلى جنوب البحر الأحمر، لتوفير الحماية للسفن التجارية التي تمر عبر مضيق باب المندب الحيوي.
- تمكنت 1500 سفينة تجارية من العبور بأمان منذ بدء العملية في 18 ديسمبر.
- واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات الهجومية بدون طيار، ما دفع البيت الأبيض و12 من حلفائه إلى إصدار ما يعد ((تحذيرا أخيرا)) لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر أو مواجهة عمل عسكري مستهدف محتمل.
- عملية ((حارس الازدهار)) كانت دفاعية بطبيعتها، ومنفصلة عن أي عمل عسكري قد تتخذه الولايات المتحدة إذا استمرت هجمات الحوثيين.
- تقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا معظم السفن الحربية الآن، وستقدم اليونان والدنمارك أيضا بعض السفن.
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر:
- أدت إلى نزوح بعض شركات الشحن.
- تجنب البحر الأحمر يعني طرق شحن أطول بكثير.
- يهدد نزوح شركات الشحن من المنطقة بإسقاط سلاسل التوريد.
- تتسبب في زيادة أسعار المستهلكين في الوقت الذي يبدأ فيه التضخم العالمي في الانحسار.
- جعل بعض شركات الشحن تضاعف أسعار الشحن.
- أي اضطراب مستدام في التجارة ممكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف لارتفاع التكاليف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
- اختارت أكثر من مائة وخمسين سفينة تجارية المسار الأطول منذ نوفمبر.
- ارتفعت أقساط التأمين على السفن التي تستخدم البحر الأحمر إلى ما يقرب من عشرة أضعاف منذ بدء الهجمات
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