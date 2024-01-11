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تشكيك في طرق الردع.. كيف توقف هجمات الحوثيين البحرية؟

1/11/2024 11:17:50 PM
(MENAFN- Al Watan) احتار بعض الخبراء الدوليين في طريقة الردع المناسبة لوقف استهداف ميليشيا الحوثي السفن التجارية في البحر الأحمر، حيث أدت هجمات الحوثيين إلى قلب حركة الشحن العالمية رأسا على عقب، ومن الممكن أن تمتد الاضطرابات قريبا إلى الاقتصاد العالمي.
ويقول بعض الخبراء إن جهود أمريكا الحالية لا ترقى إلى مستوى الردع اللازم، بينما يخشى آخرون أن يؤدي الرد القوي إلى دفع المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا.
كما كتب ستيفن أ. كوك، زميل بارز في مجلس العلاقات الخارجية: ((إذا كانت الولايات المتحدة تريد حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وضواحيه، فسيتعين عليها نقل المعركة مباشرة إلى الحوثيين)). لكن مثل هذه الضربات يمكن أن تزيد من خطر نشوب صراع إقليمي، بما في ذلك مع إيران التي أرسلت إحدى سفنها الحربية إلى البحر.
ويستمتع الحوثيون علانية بفكرة الحرب مع الولايات المتحدة. بالتالي، فإن كل خيار يمكن أن يتخذه الغرب له ((جوانب سلبية خطيرة))، كما كتب بروس جونز من معهد ((بروكينجز)): ((تكثر التوترات والخيارات السيئة في البحر الأحمر، ولكنها أيضًا نذير لخيارات أكثر صرامة ومياه مضطربة في المستقبل)).
حرية الملاحة
ولضمان حرية الملاحة التي كانت منذ فترة طويلة هدفا أساسيا للسياسة الخارجية الأمريكية، قادت الولايات المتحدة فرقة عمل بحرية مكونة من عشرين دولة، لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن المجاور، ونشرت حاملات طائرات في المنطقة. وتم تطبيق نهج التحالف هذا أيضًا خلال موجة الهجمات في 2019. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الجهد شمل قوى إقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
ويقول المتشككون في إستراتيجية أمريكا اليوم ضد هجمات الحوثي إن الموقف الدفاعي وحده من غير المرجح أن يردع الهجمات، وذلك لأن الحوثيين يستخدمون أسلحة غير مكلفة نسبيا، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، لإحداث أضرار باهظة، بينما لا تستطيع السفن الحربية مرافقة كل سفينة تجارية. ونتيجة ذلك ((أصبحت حماية السفن التجارية في البحر الأحمر أصعب الآن من أي وقت مضى))، كما يقول الزميل العسكري في مجلس العلاقات الخارجية، جون بي. بارينتوس، الذي قاد السفن في المنطقة.
وبيّن بعض مسؤولي ((بنتاغون)) والمحللين المستقلين أن الولايات المتحدة يجب أن تستمر في الهجوم على مواقع الحوثيين في اليمن، مستشهدين بسجل حافل من الردع، بعد أن هاجم المتمردون الحوثيون السفن التجارية والعسكرية الأمريكية في 2016، وردت واشنطن بضربات خاصة بها، فتراجع الحوثيون.
شريان الشحن
ويعد البحر الأحمر أحد أهم الشرايين في نظام الشحن العالمي، حيث يمر عبره ثلث إجمالي حركة الحاويات. وأي اضطراب مستدام في التجارة هناك يمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف لارتفاع التكاليف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، وينطبق هذا بشكل خاص على الطاقة: 12% من النفط المنقول بحرا، و8% من الغاز الطبيعي المسال يمر عبر قناة السويس.
وتجنب البحر الأحمر يعني التخلي عن إحدى طرق الشحن العالمية الأكثر شيوعًا من آسيا إلى أوروبا، والواقع أن 40% من التجارة بين آسيا وأوروبا تمر عادة عبر البحر. وسيتعين على السفن التي تتجنب البحر الأحمر أن تبحر حول القرن الأفريقي، وهو ما قد يكلف مليون دولار إضافية ذهابًا وإيابًا كتكاليف وقود إضافية.
مع ذلك، اختارت أكثر من مائة وخمسين سفينة تجارية المسار الأطول منذ نوفمبر. من ناحية أخرى، ارتفعت أقساط التأمين على السفن التي تستخدم البحر الأحمر إلى ما يقرب من عشرة أضعاف منذ بدء الهجمات.
أسعار الشركات
وضاعفت بعض شركات الشحن بالفعل أسعارها، حيث أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية، وهي ثاني أكبر شركة شحن في العالم من حيث حصتها في السوق، أخيرا أنها ستضاعف أسعار الشحن من آسيا إلى أوروبا.
وتعد ضربات الحوثيين الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي سلطت الضوء على الطبيعة المترابطة للشحن ودوره الحاسم في الاقتصاد العالمي. ففي 2019، هاجمت إيران عدة ناقلات نفط في مضيق هرمز، ما دفع العديد من شركات الشحن إلى اختيار طريق رأس الرجاء الصالح.
وفي 2021، جنحت سفينة في قناة السويس، ما أدى إلى احتجاز بضائع بـ10 مليارات دولار في كل يوم من الأيام الستة التي كانت فيها القناة مسدودة. وفي الآونة الأخيرة، أدى الجفاف في بنما إلى تفاقم مشاكل الشحن، حيث تعمل القناة، التي تحمل اسم البلاد نفسه ويمر عبرها 5% من تدفقات التجارة العالمية، بجزء صغير من طاقتها المعتادة.
ولكن حتى أوائل يناير 2024، لم تسفر هذه التجارب بعد عن زيادات كبيرة في الأسعار للمستهلكين، خاصة في أسواق الطاقة، حيث لا يزال سعر خام برنت، وهو المعيار الأمريكي، أقل من متوسط أكتوبر على الرغم من ارتفاعه بعد إضرابات كبيرة. ومن المرجح أن تشعر أوروبا بضغوط اقتصادية أسرع من الولايات المتحدة، كما يقول زونج يوان زوي ليو، زميل مجلس العلاقات الخارجية، لأن البحر الأحمر هو الطريق الوحيد إلى قناة السويس التي تربط بعضًا من أكبر المستهلكين الأوروبيين للسلع القابلة للتداول بمورديهم الآسيويين.
طائرات مسيرة
وأصدرت الدول تحذيرًا أخيرًا للحوثيين، لوقف الهجمات أو مواجهة عمل عسكري محتمل، بعدما بدأوا باستخدام الطائرات المسيرة في الهجمات.
وقال نائب الأميرال براد كوبر، رئيس عمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط، إن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الحوثيون سفينة مسيرة بدون طيار، أو USV، منذ أن بدأت مضايقتهم السفن التجارية في البحر الأحمر بعد اندلاع حرب إسرائيل وحماس. لكنهم استخدموها في السنوات الماضية.
وأوضح فابيان هينز، خبير الصواريخ زميل الأبحاث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، أن حاملات الطائرات الأمريكية جزء أساسي من ترسانة الحوثي البحرية، وتم استخدامها بانتظام كقوارب انتحارية بدون طيار تنفجر عند الاصطدام.
وأضاف أنه من المحتمل أن يتم تجميع معظم المركبات البحرية الأمريكية التابعة للحوثيين في اليمن، ولكنها غالبًا ما تكون مزودة بمكونات مصنوعة في إيران مثل أنظمة التوجيه المحوسبة.
وفي الأمم المتحدة، قال نائب السفير الأمريكي كريستوفر لو، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن في بداية هذا الشهر، إن إيران زودت الحوثيين بالمال وأنظمة الأسلحة المتقدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز للهجوم الأرضي والصواريخ البالستية. وأضاف أن إيران متورطة أيضًا بشكل كبير في التخطيط لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع إيران، لكن طهران لديها خيار.
وتابع لو: ((يمكنها مواصلة مسارها الحالي أو يمكنها حجب دعمها الذي بدونه سيكافح الحوثيون لتتبع وضرب السفن التجارية التي تبحر في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل فعال)).
وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان أي إجراء ضد الحوثيين سيتناول أيضًا دور إيران بأي شكل من الأشكال، ما قد يؤدي إلى المخاطرة بتوسيع الصراع.
بيان موقع
وأعطى بيان، وقعته الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وسنغافورة والمملكة المتحدة، للحوثيين ما وصفه مسؤول كبير في إدارة بايدن بأنه ((تحذير أخير)).
وقالت الدول في البيان: ((لتكن رسالتنا الآن واضحة: ندعو إلى الإنهاء الفوري لهذه الهجمات غير القانونية، والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني)). وأضافت: ((سيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة)).
وذكر المتحدث باسم ((بنتاغون)) الميجور جنرال بات رايدر: ((سأترك البيان يتحدث عن نفسه، حيث مثّل مرة أخرى العديد من الدول حول العالم، وشدد على أنه إذا لم تتوقف هذه الضربات فستكون هناك

- أطلق الحوثيون عشرات من الطائرات بدون طيار الهجومية والصواريخ في اتجاه واحد على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر.
- اعترضت السفن الحربية التابعة للبحرية الأمريكية صواريخ بالستية.
- أسقطت السفن الحربية الأمريكية ما مجموعه 61 صاروخا وطائرة بدون طيار.
- ردا على هجمات الحوثيين، أعلن وزير الدفاع لويد أوستن في ديسمبر إطلاق عملية ((حارس الازدهار))
- أرسلت الولايات المتحدة ودول أخرى سفنا إضافية إلى جنوب البحر الأحمر، لتوفير الحماية للسفن التجارية التي تمر عبر مضيق باب المندب الحيوي.
- تمكنت 1500 سفينة تجارية من العبور بأمان منذ بدء العملية في 18 ديسمبر.
- واصل الحوثيون إطلاق الصواريخ والطائرات الهجومية بدون طيار، ما دفع البيت الأبيض و12 من حلفائه إلى إصدار ما يعد ((تحذيرا أخيرا)) لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر أو مواجهة عمل عسكري مستهدف محتمل.
- عملية ((حارس الازدهار)) كانت دفاعية بطبيعتها، ومنفصلة عن أي عمل عسكري قد تتخذه الولايات المتحدة إذا استمرت هجمات الحوثيين.
- تقدم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا معظم السفن الحربية الآن، وستقدم اليونان والدنمارك أيضا بعض السفن.
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر:
- أدت إلى نزوح بعض شركات الشحن.
- تجنب البحر الأحمر يعني طرق شحن أطول بكثير.
- يهدد نزوح شركات الشحن من المنطقة بإسقاط سلاسل التوريد.
- تتسبب في زيادة أسعار المستهلكين في الوقت الذي يبدأ فيه التضخم العالمي في الانحسار.
- جعل بعض شركات الشحن تضاعف أسعار الشحن.
- أي اضطراب مستدام في التجارة ممكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف لارتفاع التكاليف في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي.
- اختارت أكثر من مائة وخمسين سفينة تجارية المسار الأطول منذ نوفمبر.
- ارتفعت أقساط التأمين على السفن التي تستخدم البحر الأحمر إلى ما يقرب من عشرة أضعاف منذ بدء الهجمات

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