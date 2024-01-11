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تذاكر الطيران.. اتجاه إلى الانخفاض في 2024

1/11/2024 11:17:50 PM
(MENAFN- Al Watan) حلت الخطوط الجوية السعودية في مركز متقدم نسبيا بين شركات العالم في تصنيف الأكثر التزاما بالمواعيد خلال العام 2023، وذلك وفقا لتصنيف شركة تحليلات بيانات صناعة الطيران ((سيريوم))، التي استندت في تصنيفها إلى أكثر من 600 مصدر عن بيانات الرحلات الجوية.
ويُعرف مفهوم ((الوقت المحدد)) بوصول الرحلات الجوية خلال 14 دقيقة و59 ثانية من الوقت المقرر من قِبل شركة الطيران. وحققت السعودية وفقا للتصنيف التزاما بـ81.29% من رحلاتها.
وقد حلت ((السعودية)) إلى جانب ((القطرية)) فقط من شركات الطيران العربية ضمن قائمة الشركات الـ10 الأولى التزاما بالمواعيد، وهي القائمة التي تصدرتها شركة ((أفيانكا إيرلاينز)) الكولومبية في صدارة قائمة شركات الطيران الأكثر التزامًا في المواعيد، حيث حققت هذه الشركة الخاصة، ومقرها بوجوتا الكولومبية، نسبة وصلت إلى 85.73% في 2023.
بيانات 35 مليون رحلة
تعتمد ((سيريوم)) كذلك على تحليل بيانات الطيران، لجمع المعلومات عن أكثر من 35 مليون رحلة جوية سنويا، بما يتضمن المواعيد المحددة وأساطيل الخطوط الجوية والمطارات.
كما تعتمد على تحديد نسبة الالتزام بمواعيد الوصول المحددة والمنشورة من قِبل شركة الطيران نفسها، حيث تعد ((سيريوم)) الوصول خلال 14 دقيقة و59 ثانية من الموعد المحدد التزاما به.
معايير
تعتمد ((سيريوم)) كذلك للتصنيف ليس فقط على الموعد، بل كذلك على اختلاف حجم الخطوط الجوية ونماذج تشغيلها، وتأخذ في اعتبارها القدرة الاستيعابية للركاب، وعدد المناطق التي تخدمها شركة الطيران.
ولتتأهل شركة الطيران إلى التصنيف العالمي يجب أن تخدم 3 مناطق دولية أو أكثر يوميا. وضمانا للدقة، تحلل ((سيريوم)) كل البيانات بمعاونة مجلس استشاري مُكوّن من خبراء قطاع الطيران.
ترتيب
مرت ((أفيانكا)) المتصدرة بتحول كبير، حيث غيّرت علامتها التجارية بعد طلبها الحماية من الإفلاس في 2020، وخفضت مديونيتها، واستخدمت نموذج شركة طيران منخفض التكلفة بأسعار معقولة ورحلات مباشرة.
في المقابل، حلت ((أزول برازيليان إيرلاينز)) البرازيلية في المركز الثاني بمواعيد الوصول بلغت 85.51%، ثم ((القطرية)) بـ85.11%، و((دلتا إيرلاينز)) و((إيبيريا)).
نسبة منخفضة
بالنظر إلى أن أفضل الخطوط التزاما بالمواعيد لم تحقق خلال العام الماضى سوى 85.73%، فإنه يمكن القول إن معدل الوصول في الوقت المحدد انخفض خلال العام المنقضي عن 2022 بـ2%، وهو انخفاض يحتاج إلى إعادة نظر.
مستقبل التذاكر
قد يسهم تفوق بعض الشركات في الالتزام بالمواعيد في زيادة الإقبال على تذاكرها، وهو عامل مؤثر إلى جانب عوامل أخرى عدة، من بينها الأسعار.
ويتوقع أن يشهد 2024 اتجاها نحو بعض الانخفاض في أسعار التذاكر على مستوى العالم ككل، بعدما شهدت تذاكر الطيران ارتفاعات كبيرة خلال 2023 بالنظر إلى زيادة الطلب على السفر، وذلك بعد فترة جائحة كورونا.
وطبقا لبيانات صحيفة Financial Times البريطانية، فقد كان هناك ارتفاع في متوسط أسعار تذاكر الطيران على أكثر من 600 مسار بمعدل سنوي 2.1% في سبتمبر الماضي. كما تتأثر التذاكر بارتفاع تكاليف الصناعة، وكذلك أسعار الوقود.
وقد هددت بعض الحكومات بفرض حد أقصى على أسعار التذاكر على بعض المسارات،
وبلغ متوسط أسعار تذكرة رحلة الدرجة الاقتصادية في اتجاه واحد عبر المحيط الأطلسي من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جون كيندي في نيويورك 343 دولارًا في سبتمبر الماضي، وهو أعلى بـ19% عنه قبل الجائحة.
مستوى قياسي
حققت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أرباحا قياسية، خاصة خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
ووصلت إيرادات شركات الطيران العالمية لـ2023 إلى مستوى قياسي، قدره 896 مليار دولار.
لكن محللين يتوقعون أن ينعكس زيادة المعروض من الرحلات الجوية على السوق، وقد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السوق الأمريكية، ما أجبر عددا من شركات الطيران على خفض الأسعار.
أكثر الخطوط العالمية التزاما بمواعيد الوصول
1ـ أفيانكا
%85.73
2ـ أزول برازيليان إيرلاينز
%85.51
3ـ الخطوط الجوية القطرية
%85.11
4ـ دلتا إيرلاينز
%84.72
5ـ إيبيريا
%84.38
6ـ خطوط لاتام الجوية
%84
7ـ إيه إن إيه اليابانية
%82.75
8ـ الخطوط الجوية اليابانية
%82.58
9ـ الخطوط السعودية
%81.29
10ـ الخطوط الجوية الأمريكية
%80.61

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