تذاكر الطيران.. اتجاه إلى الانخفاض في 2024

(MENAFN
- Al Watan) حلت الخطوط الجوية السعودية في مركز متقدم نسبيا بين شركات العالم في تصنيف الأكثر التزاما بالمواعيد خلال العام 2023، وذلك وفقا لتصنيف شركة تحليلات بيانات صناعة الطيران ((سيريوم))، التي استندت في تصنيفها إلى أكثر من 600 مصدر عن بيانات الرحلات الجوية.
ويُعرف مفهوم ((الوقت المحدد)) بوصول الرحلات الجوية خلال 14 دقيقة و59 ثانية من الوقت المقرر من قِبل شركة الطيران. وحققت السعودية وفقا للتصنيف التزاما بـ81.29% من رحلاتها.
وقد حلت ((السعودية)) إلى جانب ((القطرية)) فقط من شركات الطيران العربية ضمن قائمة الشركات الـ10 الأولى التزاما بالمواعيد، وهي القائمة التي تصدرتها شركة ((أفيانكا إيرلاينز)) الكولومبية في صدارة قائمة شركات الطيران الأكثر التزامًا في المواعيد، حيث حققت هذه الشركة الخاصة، ومقرها بوجوتا الكولومبية، نسبة وصلت إلى 85.73% في 2023.
بيانات 35 مليون رحلة
تعتمد ((سيريوم)) كذلك على تحليل بيانات الطيران، لجمع المعلومات عن أكثر من 35 مليون رحلة جوية سنويا، بما يتضمن المواعيد المحددة وأساطيل الخطوط الجوية والمطارات.
كما تعتمد على تحديد نسبة الالتزام بمواعيد الوصول المحددة والمنشورة من قِبل شركة الطيران نفسها، حيث تعد ((سيريوم)) الوصول خلال 14 دقيقة و59 ثانية من الموعد المحدد التزاما به.
معايير
تعتمد ((سيريوم)) كذلك للتصنيف ليس فقط على الموعد، بل كذلك على اختلاف حجم الخطوط الجوية ونماذج تشغيلها، وتأخذ في اعتبارها القدرة الاستيعابية للركاب، وعدد المناطق التي تخدمها شركة الطيران.
ولتتأهل شركة الطيران إلى التصنيف العالمي يجب أن تخدم 3 مناطق دولية أو أكثر يوميا. وضمانا للدقة، تحلل ((سيريوم)) كل البيانات بمعاونة مجلس استشاري مُكوّن من خبراء قطاع الطيران.
ترتيب
مرت ((أفيانكا)) المتصدرة بتحول كبير، حيث غيّرت علامتها التجارية بعد طلبها الحماية من الإفلاس في 2020، وخفضت مديونيتها، واستخدمت نموذج شركة طيران منخفض التكلفة بأسعار معقولة ورحلات مباشرة.
في المقابل، حلت ((أزول برازيليان إيرلاينز)) البرازيلية في المركز الثاني بمواعيد الوصول بلغت 85.51%، ثم ((القطرية)) بـ85.11%، و((دلتا إيرلاينز)) و((إيبيريا)).
نسبة منخفضة
بالنظر إلى أن أفضل الخطوط التزاما بالمواعيد لم تحقق خلال العام الماضى سوى 85.73%، فإنه يمكن القول إن معدل الوصول في الوقت المحدد انخفض خلال العام المنقضي عن 2022 بـ2%، وهو انخفاض يحتاج إلى إعادة نظر.
مستقبل التذاكر
قد يسهم تفوق بعض الشركات في الالتزام بالمواعيد في زيادة الإقبال على تذاكرها، وهو عامل مؤثر إلى جانب عوامل أخرى عدة، من بينها الأسعار.
ويتوقع أن يشهد 2024 اتجاها نحو بعض الانخفاض في أسعار التذاكر على مستوى العالم ككل، بعدما شهدت تذاكر الطيران ارتفاعات كبيرة خلال 2023 بالنظر إلى زيادة الطلب على السفر، وذلك بعد فترة جائحة كورونا.
وطبقا لبيانات صحيفة Financial Times البريطانية، فقد كان هناك ارتفاع في متوسط أسعار تذاكر الطيران على أكثر من 600 مسار بمعدل سنوي 2.1% في سبتمبر الماضي. كما تتأثر التذاكر بارتفاع تكاليف الصناعة، وكذلك أسعار الوقود.
وقد هددت بعض الحكومات بفرض حد أقصى على أسعار التذاكر على بعض المسارات،
وبلغ متوسط أسعار تذكرة رحلة الدرجة الاقتصادية في اتجاه واحد عبر المحيط الأطلسي من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جون كيندي في نيويورك 343 دولارًا في سبتمبر الماضي، وهو أعلى بـ19% عنه قبل الجائحة.
مستوى قياسي
حققت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أرباحا قياسية، خاصة خلال أشهر الصيف في نصف الكرة الأرضية الشمالي.
ووصلت إيرادات شركات الطيران العالمية لـ2023 إلى مستوى قياسي، قدره 896 مليار دولار.
لكن محللين يتوقعون أن ينعكس زيادة المعروض من الرحلات الجوية على السوق، وقد يؤدي إلى انخفاض الأسعار، وهو ما يحدث حاليا في السوق الأمريكية، ما أجبر عددا من شركات الطيران على خفض الأسعار.
أكثر الخطوط العالمية التزاما بمواعيد الوصول
1ـ أفيانكا
%85.73
2ـ أزول برازيليان إيرلاينز
%85.51
3ـ الخطوط الجوية القطرية
%85.11
4ـ دلتا إيرلاينز
%84.72
5ـ إيبيريا
%84.38
6ـ خطوط لاتام الجوية
%84
7ـ إيه إن إيه اليابانية
%82.75
8ـ الخطوط الجوية اليابانية
%82.58
9ـ الخطوط السعودية
%81.29
10ـ الخطوط الجوية الأمريكية
%80.61
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