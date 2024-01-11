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ما بين نجمة و5 نجوم لماذا تختلف تقييمات الأفلام؟

1/11/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) تزدحم فضاءات الإنترنت بمواقع تصنيفات الأفلام السينمائية التي تتناول تحليل تلك الأفلام والحكم عليها بالاستناد إلى أدوات قياس تتباين بين موقع وآخر، لكن اللافت أن بعض التقيينات تتفاوت على نحو كبير، ففيما ينال الفيلم مثلا تقييما من 5 نجوم في موقع ما، قد ينال تقييما من نجمة واحدة في موقع آخر.
وأرجع سينمائيون سعوديون، أسباب التفاوت الكبير في تقييمات الفيلم الواحد في المواقع الإلكترونية المتخصصة بتجميع وتقييم الأفلام إلى اختلاف أدوات القياس.
وبين هؤلاء أن المحكمين يقيمون الأفلام من خلال عدة منطلقات، بينها 3 منطلقات رئيسة، وهي: الأخلاقي، والاجتماعي، والفني، مشيرين إلى أن هذا يصنع الفارق في قياس وتقييم الأفلام، لأنه أكثر سهولة ولا يحتاج غالبا إلى تخصص في التقييم والنقد.
الجمهور العادي
أبان السينمائي السعودي الدكتور محمد البشير، أن الموقعين الأبرز والأكثر شهرة لتقييم الأفلام السينمائية، هما: موقع IMDB الذي يعتمد على آراء الجمهور العادي، حيث يمكن للجمهور التسجيل بالموقع وتدوين التقييم للفيلم، وكذلك موقع ((الطماطم الفاسدة)) Rotten tomatos الذي يعتمد بشكل أساسي على آراء النقاد، حيث يجمع تقييمَ النُقّاد للفيلم، ويحسب إحصائيًا من خلال المتوسط الحسابي لجميع التقييمات للفيلم، للوصول إلى تقييم يحمل مصداقية لا بأس للحكم على الفيلم وتقييمه، إضافة إلى نسبة مئوية بالمراجعات الإيجابية.
وأوضح ((أن اختلاف الأدوات بين الموقعين ينعكس على نسب التقييم للفيلم الواحد في هذين الموقعين، فنجد تقييم للفيلم 5 نجوم والآخر نصف نجمة (فارق كبير)، والفيلم الذي يصنع جدلًا في التقييم في نهاية المطاف يعد جيدًا، واستطاع أن يحظى بردود أفعال واسعة، ولم يمر مرورًا عابرًا دون أن يثير ردود أفعال أو دون صناعة ضجة في التقييم)).
وأضاف ((إثارة الجدل حول فيلم ما، يعد أمرًا صحيًا، وهو يقود إلى تقديم كثيرين لآرائهم التقييمية للفيلم بكل صراحة ووضوح، وهذا إيجابي لصانع الفيلم حيث يأخذ جميع الملاحظات بالحسبان، ويحسّن ويجوّد إنتاجه في المرات المقبلة في صناعة الأفلام)).
مجاملة المحكم
بعيدا عن مواقع تقييمات الأفلام، ذهب السينمائي السعودي جعفر عمران إلى أن اختلاف التقييم يحدث عادة حتى بين أعضاء لجان التحكيم في المهرجانات والملتقيات السينمائية حيال الفيلم الواحد، خصوصًا حين تضم تلك اللجان أشخاصًا غير مختصين، كأن يكون بين المحكمين شاعر أو روائي أو ناقد للشعر أو الأدب، فهؤلاء يطبقون معايير الشعر والرواية على الأفلام، وهذا مشكلة كبيرة في تقييم الأفلام من غير المتخصصين في الأفلام.
وتابع ((لا يمكن إنكار أن الساحة الفنية تحتشد بالمجاملات الكبيرة، ولذا مشهد في بعض الأحيان توزيعًا غير عادل للجوائز، أو توزيعًا للجوائز من باب المجاملة لإرضاء صانعي الفيلم أو صانعي الأفلام في المسابقة الواحدة، وبالتالي هناك تفاوت كبير في التقييم)).
وشدد على ضرورة اختيار ناقدين متخصصين لتقييم الأفلام، وأن يكون أعضاء لجان التحكيم والتقييم من ممتهني صناعى السينما، كأن يكون منهم كاتب السيناريو أو المخرج لأنهما قادرين على نقد الأفلام ويحق لهما الحكم عليها، وقال ((أما آراء غير المتخصصين فلا تعد نقدًا، وإنما مجرد انطباعات بسبب تنوع الأفلام وعدم وجود المقاييس والمعايير المحددة لكل نوع، فهناك الأفلام الكوميدي، والتراجيدية، والدرامية، وهناك الفيلم القصير، والفيلم الطويل)).
التقليدية والتجريبية
في معرض رده على استفسار ((الوطن))، حول مبررات الفارق الكبير في نتائج تقييم الأفلام، أوضح السينمائي السعودي عمر البدران، أن ((التباين في الآراء النقدية موجود في السينما مثلما هو موجود في كل الفنون، وحين ندخل في التفريعات المتعلقة بالأفلام وصناعتها نجد التباين قد اتسع، ونجد الخلاف قد اشتد، فهناك السينما التقليدية والتجريبية والشعرية والرمزية والوثائقية إلى آخر الأشكال والألوان السينمائية)).
من جانبه، يوضح السينمائي السعودي أحمد بن حمضة أسباب التباين الشديد في تقييم الأفلام مقارنة ببقية الفنون الأخرى، وقال ((يعود هذا التفاوت لكون الفن السينمائي منذ بداياته فن شعبي وجماهيري، وما يزال كذلك، لذا فالتعامل معه مربوط مع جماهير غفيرة وواسعة جدًا لم يحظ بها أي فن آخر، لذا كلما اتسعت نسبة التعامل مع فن معين ومع النظر إلى التفاوت الثقافي والفني لكل فرد، نجد أن مستوى تفاوت التقييم للفيلم الواحد أمر طبيعي، بل يصل لكونه أمرًا صحيًا، وذلك عائد إلى تفاوت ثقافة الفرد ومدى متابعته للأفلام)).
ـ تختلف تقييمات الأفلام تبعًا لاختلاف أدوات القياس
ـ مواقع تعتمد آراء النقاد وأخرى تعتمد آراء الجمهور
ـ الاختلاف أمر صحي ومطلوب ويعود لاختلاف الثقافات
ـ تحظى الأفلام بتقييمات كثيرة لأنها فن شعبي وجماهيري

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