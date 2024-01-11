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طويق بعيون مكية المؤسس يحتفي بالأدباء قبل 90 عاما

1/11/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ( وهذا جبل طويق الذى احتضن روضة الخفس، وقام عليها كالأم الرؤوم، وقد كانت لها جولات ونزهات من حول أرباضه وبين سفوحه، ولقد أذكر مرة أننى خرجت مع رفيق فى إصباحة باكرة لمحاولة التعلق بأهداب ذلك الجبل، والتصعيد إليه، فقضينا زهاء الساعتين فى محاولات عابثة عدنا منها بالضنى والكلال، والعجز عن إدراك الغاية، فقد كان الجبل مقطوع الأطراف كأنه حائط قد بالسيف، أو كأنه برج معلق فى الفضاء، أو كأنه حصن لم يضع له صانعه مصعدًا، حتى قلت لصاحبى:
لعله جبل السموأل، فإن لم يكنه فهو فى صفته على الأقل، ولعله كما قال فيه صاحبه: لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل
فقال لى: أجل، منيع يرد الطرف فهو كليل!، ومع ذلك لم نيأس من تلك المحاولة السابقة، فقد عمدنا إلى محاولة أخرى أوسع نطاقًا، فركبنا سيارة وقمنا بجولة التفاف حول الجبل علنا نبصر منفذًا إليه، وبعد جهد جهيد عدنا أدراجنا من حيث أتينا دون أن نظفر من جبل السموأل بطائل!، وكل ما أمكن أن نظفر به منه هو اقتناء حصباوات غريبة الشكل من حصباء الجبل لفتت نظرنا بأحجامها الدقيقة الغريبة ومناظرها الخلابة الرائعة) .
فكرة الرحلة
هكذا لخص الشاعر الأديب والصحافي فؤاد شاكر ((1905- 1973))، أحد رؤساء تحرير ((صوت الحجاز))، لحظة عاشها في كنف جبل طويق قبل انتصاف القرن العشرين، حين حل في نجد هو ونفر من رفاقه من مكة والمدينة وجدة تلبية لدعوة من الملك عبدالعزيز، وتحديدًا في عام 1360هـ،. وفصل شاكر ذلك في كتابه ((رحلة الربيع)) بقوله: ((المعروف أن حضرة صاحب الجلالة الملك يفد إلى مكة فى موسم الحج من كل عام فيمضى فيها شهرين أو ثلاثة، حيث يتشرف أعيان المملكة وغيرهم بالمثول بين يدى جلالته طيلة مدة إقامته فى مكة..
وكثيرًا ما تجرى فى هذه المجالس أحاديث الإخلاص والولاء لجلالته من الحاضرين، فيحاول بعضهم في معرض الإعراب من الولاء أن يتمنوا على جلالته الاستزادة من أيام إقامته فى مكة، فيشكرهم على عواطف ولائهم وإخلاصهم، وقد حدث فى مرة من تلك المرات، أن قال لهم جلالته إنه حقيقة لا تكفينى هذه المدة الوجيزة التى أقضيها معكم، وإني لو استطعت لقضيت العام كله عندكم، ولكنكم تعرفون الحقيقة، وتعرفون الأسباب التى تحملني على تجزئة الوقت بين شقي المملكة، وأهم تلك الأسباب شغفي بالبادية التى نشأت بها وقضيت الشطر الأكبر من حياتى فيها، وإنما الواجب عليكم أن تزوروا نجدًا وتتعرفوا إليها عن كثب، فلا أظنكم تعرفون عنها إلا الشيء القليل، وأنتم شعب واحد وأمة واحدة، وقد توافرت -ولله الحمد- أسباب المواصلات للانتقال والتزاور)).
مشاعر حميمة
دون فؤاد شاكر مشاعر حميمية تجاه طويق وراح يقول: بعد أن صحبناه شهرًا من الزمن أو يزيد، وبعد أن كانت لنا معه تلك الجولات الشائقة في الإصباح والإمساء، وبعد أن أصبحت قطع من حصبائه تقوم بعملها على مكتبي في حراسة الأوراق من الهواء!! من تلك الحصباء التي صحبتها من سفوحه.
وهذا ((غدير الخويبي)) الذى يقع في شرق الروضة ويحتضنه جبل طويق، متنزهنا فى كل يوم، كيف نودعه اليوم، وكيف لا نحِن إليه ولنا فيه ذكريات، فقد كانت تنتظم حلقة الرفاق فى ظلال أشجاره، أو تسبح على موجات مائه، أو تتسامر تحت أغصانه، ملتهية بما توحيه تلك الجلسة عن عبق الحديث الذي يختلط نشره بسوق الروضة وجمال الماء. ومن الذكريات التى لا تنسى فيه أن، الشيخ عبد الله الشيبي، يأبى أن يقضى نزهته حول ذلك الغدير إلا مختبئًا تحت أغصان أشجاره، مستترًا بها، وفوهة بندقيته مصوبة من خلال الأشجار والأغصان إما إلى كبد الجو الفضاء يتلمس طيرًا هائمًا، وإما إلى سطح الماء يتلمس طيرًا ظامئًا، فإن لم يظفر في كلتا الحالتين بضالته من الطيور الضالة فلا أقل من طلقة أو طلقتين يرسلهما مدويتين عبر الفضاء ليعرف الرفاق أن الشيخ قام بمهمته خير قيام، وأنه صوب بندقيته وأطلقها، ولا عليه بعد ذلك إن أخطأ أو أصاب، فالمرء عليه أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المطالب، كما يقول الشاعر!!.
روضة الخفس
خلال الرحلة كان الملك عبدالعزيز يقضي جل وقته في ((روضة الخفس))، ويستفيض شاكر في رواية لقاءات الوفد مع جلالته، ويومياتهم في الحياة بمدينة الرياض، وتجوالهم في خارجها مثل الخرج والدوادمي وأماكن أخرى من نجد، ويقول قال لنا جلالته إنه فى اليوم التالى سيغادر الرياض عائدًا إلى روضة الخفس، حيث الخيام الملكي هناك، وإنه يتركنا فى الرياض لقضاء يومين فيها لنصلح من شؤوننا وتزود من معرفتها. وفي صباح اليوم التالى غادر جلالته قصره العامر الذى هو خارج الرياض، حيث شرف إلى القصر الذى بداخل المدينة، وكانت غاية جلالته من ذلك أن يجلس في القصر الداخلى القريب من سكان الرياض؛ ليكفيهم مشقة التعب في الخروج إلى القصر الآخر النائى عن البلدة، للتشرف بالسلام على جلالته، وفعلاً توافد العلماء ورجال الدين والأعيان على ذلك القصر وتدفقوا للسلام على جلالته هناك، وظل جلالته في ذلك القصر إلى الظهر، ثم غادره قاصدًا روضة الخفس. أما الرفاق، فقد قضى أكثرهم ذلك اليوم بداخل مدينة الرياض، بين التجول في أسواقها، وشراء ما وقعت عليه أنظارهم من الحاجيات والتحف النفيسة، وبين تبادل الزيارة مع من لهم من الأصدقاء والمحبين هناك.
نبق وجرجير وأحلام
كان الشيخ عبدالرحمن الطبيشي، رئيس الخاصة الملكية، قد وجه دعوة إلى الوفود لتناول طعام العشاء في داره في هذه الليلة، فخرجنا إلى ضاحية خصبة عامرة بالبساتين والحدائق تسمى ((البديعة))، تقع على مسافة ثلاثة أميال من الرياض، وجدنا من صاحب الدار ترحيبًا واحتفالا وإيناسًا، وفي الدار حديقة غناء، هى روضة من رياض الأنس، تفرق الرفاق تحت خمائلها.
ومن أبرز ما شاهدناه من الثمر في حدائق البديعة هو ثمر النبق، وهو يختلف عن نظائره في الحجاز ومصر، بما يمتاز به من كبر الحجم، وحلاوة الطعم ولذة النكهة، ثم رأينا هناك ((شجر)) الجرجير، وهذه الخضر مشهورة في مصر وغير معروفة فى الحجاز، وهى عادة تنبت فى حجم صغير، وقد لفت نظرى وجودها في نجد، وأنها تكبر في شجيرات ترتفع إلى متر وأكثر من متر. وبعد صلاة المغرب قصدنا دار مضيفنا سعادة، الشيخ عبد الرحمن الطبيشى، فتناولنا طعام العشاء على مائدة فخمة أنيقة، وبعد تناول القهوة كالمعتاد عاد الرفاق إلى منازلهم ينتظرون الصباح بجفون مسلوبة الكرى.
حضرة صاحب الجلالة كان قد أصدر أمره لهم بأن تتصل الوقود جميعها بأهليهم في مكة وجدة بطريق التليفون اللاسلكي، وكان الميعاد الذي حددته إدارة اللاسلكي هو الساعة الرابعة قبل الظهر يوم الجمعة -غدًا- لنتصل بأهلينا فى مكة وجدة، ولهذا فقد كان الرفاق يبيتون تلك الليلة وأهدابهم معقودة باللاسلكي، يرون من خلاله الرؤى المتنوعة والأحلام الطريفة، ينتظرون تباشير الصباح للاتصال بأهاليهم.

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