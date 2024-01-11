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هل متعتك حقيقية

1/11/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)الشيء الذي ((نلهو)) به، ويكون لا إبداع فيه، ولا اكتشاف، ثم يسبب خسارة مادية، أو بدنية، أو معنوية، لا يمكن أن يكون شيئا يمكن استخدامه على سبيل ((المتعة))، هو حماقة ليس إلا.
(2)
أدرك تماما الفروق الفردية، وتفاوت ((المتع))، و((للناس فيما يعشقون مذاهب))، ولكن المتعة ((تنبعث)) من كل ما هو عميق، بمعنى أن لا متعة في ((التفحيط)) ولا قيمة لـ((رمي)) السيارة هنا وهناك وجعلها تدور حول محورها، مع ((صراخ)) العجلات، ثم صنع عطل، أو حادث ((للمركبة))، لتكتمل دائرة ((الزحفان))، ولا قيمة للكاميرا الخفية، و((المراجيح))، و((التزحلق)) عبر أنبوبة تنتهي في مسبح، والكتابة على الجدران، التي تطورت مع الزمن لتصبح حسابات في ((السوشيال ميديا)) بأسماء مستعارة محتواها الإساءة والتطاول وتصفية الحسابات.
(3)
المتعة التي لا تؤدي إلى السعادة لا قيمة لها، فالتبذير الذي تعيشه النساء، والرقص - الذي أراه إهدارا لقيمة المرأة - ونفخ الأجزاء، هي أساليب تمنح - إذا منحت - متعة وقتية، ولكنها لا تمنح السعادة.
(4)
الأمر مختلف عن ((التجارب)) التي تجمع السعادة، والمعرفة، والرياضة، كالسفر، و((الهايكنج))، والقراءة، ليس ثمة متعة وقتية هنا، بل سعادة دائمة.
(5)
تأمل ((اهتماماتك)) جيدا هل تقدّم ((السعادة))، أم تمنح ((المتعة))، أم هي ((وهم)) يرميك في غيابة ((الزمن)) حتى تجد نفسك ((كهلا)) تافها من الأخسرين أعمالا.
(6)
لا متعة، ولا سعادة، إلا في عمل يمنح للحياة قيمة، وللإنسان قامة، عندما يبلغ ((التعب)) مبلغه، و((العتب)) حده، في خدمة الذات، والإنسان، والأرض.
(7)
السعادة: عمل صالح، وعمق، وإنجاز، وابتكار..
المتعة: سطحية، وقتية.

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