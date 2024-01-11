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رصف ألفاظ وبعد عن واقع الأمة ومراميها

1/11/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) استميح الشاعر يوسف الخطيب عذرًا إذا أنا جعلت مقدمته على ديوان ((الوطن المحتل)) منطلقًا لمقالي هذا دون أن استاذنه في ذلك، وأخص من تلك المقدمة فاتحتها التي حمل فيها بشدة على الموضوعية في تقييم الشعر وعلى النقاد الموضوعيين، ولا أتعرض لدراسته التحليلية لشعر شعراء الأرض المحتلة فإنها مقالة في النقد الموضوعي نفسه - حسبما أتصوره -، وإذا كان الأمر كذلك فإن حملة يوسف إنما يجب أن تتوجه في الواقع للذين يظنون أن الوسائل التصنيفية التي يتقنونها إنما هي وسائل موضوعية تجعل منهم نقادًا موضوعين (حتى كدت أسأل: أین هم النقاد الموضوعيون ؟). أما حملة يوسف على الموضوعية نفسها فمردها إلى إيمانه بأن المجال الأنسب لها هو النتاج الفكري لا الشعر، ولهذا يقول: (فحين عجز الفكر السياسي العربي عن أن يحلل النكبة علميًا وأن يحدد على أساسها موقفًا من تحديات العصر، وأن يخطط الطريق إلى الغد العربي المنشود، فقد ألقي بمسؤوليته تلك على الأدب عامة ثم على الشعر خاصة.. هذا على حين لم يقترب أحد منهم (أي النقاد) من ذلك التساؤل الضخم الحقيقي عن موقف الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفلسفي أي عن موقف الفكر عامة، ليس من النكبة في نطاقها الفلسطيني الضيق، بل من النكبة في نطاقها القومي الفسيح... ولا ريب في أن الكاتب محق حين يدعو إلى هذا التقييم العام الشامل لشتى شؤون النشاط الفكري في عالمنا كي نستبين المعالم السلبية والإيجابية في هذا الصعيد، ولكن ليس معنى ذلك أن تقصير الآخرين في الكشف عن موقف الفكر من زواياه المختلفة يجب أن يكون عذرًا للأدب كي ينجو من ذلك التقييم، بل إني لأرى أن إلحاح
الناس على تبين دور الأدب بالنسبة للنكبة إنما يكشف عما يتمتع به هذا الأدب من قيمة في نفوسهم، ومن دور فعال في المعركة، ومن صلة وثيقة بينه وبين قضايا الجماهير. ومثلما أنه ليس من الطبيعي أبدًا أن ينظر الموضوعيون (المزعومون) إلى الأدب وحده مستقلًا عن بقية مجالات الفكر، فمن غير الطبيعي أن يتصور الأستاذ الخطيب أن الأدب مجال مستقل عن الفكر، في عصرنا الحاضر، وإذا كان الأدب يختلف عن المجالات الفكرية الأخرى في وسائل التعبير فإنه يشاركها في أنه لا بد أن يحتوي ((قيمًا)) وأن يكون غائيًا، وأنه لا بد من أن يلتقي مع المجالات الفكرية، في النهاية، من حيث عمله على تطوير الإنسان، وما دامت للأدب قيم، وما دامت له غاية يسعى إليها، فإن ((الموضوعية)) أداة لا بد منها في النظر إليه، إذا أحسنا فهمها واستخدامها، ذلك لأن هذه الموضوعية هي الوسيلة لاختراق هذا الركام الكثير من الكم إلى النوع هي القدرة على التحليل والتعليل وعلى إبراز القيم الكامنة التي تفوت التذوق العابر، هي النظرة التي توجد القاسم المشترك بين الفئات المتفاوتة في أذواقها وثقافاتها هي الرجحان الذي يخفف من غلواء الانطباعية الذاتية في مجالي الإعجاب المطلق والذم المطلق، هي الكشف البصير من الخصائص المميزة، ومن دونها لم يكن (الناقد الموضوعي).. الشاعر يوسف الخطيب بمستطيع أن يستكشف الصلة بين محمود درویش ورمز الأم والصلة بين سميح القاسم ورمز الأب، وأن يميز ملامح القاسم القومية من ملامح درويش الوطنية، ولا ريب في أن يوسف قد عانى من القراءة والمراجعة والدرس والفرز، ومن ربط الشعر بالأرض وبنفسيات أصحابه وبمواقفهم الحزبية وبالأحداث السياسية، مما جعل دراسته لشعرهم نابعة من أصول سيكولوجية اجتماعية سياسية، وهذا وحده يمنحها شيئًا كثيرًا مما تحرص عليه الدراسة الموضوعية في التفهم والتقدير.
وحين يقول ناقد أو شخص ذو إحساس بالمسؤولية: (إن الشعر العربي لم يرتفع إلى مستوى النكبة)، فإنه في نظري لا يتهم الشعر جملة بالتقصير، ولكنا في ظروف المعركة مرهونون عاطفيًا - إلى حد كبير - بالمقارنة المخيفة بين الناحيتين العملية والقولية، رغم تعاونهما، وذلك يتم رغمًا عنا في أكثر الأحايين، ويوسف يدرك وهو شاعر ذو رسالة هادفة - أنه حين يتأمل كيف تكتب صفحات التاريخ بدم الثوار، يصبح لون الخير، مهمًا يكن حالكًا، ذا إشعاعات باهتة. أقول: إن مثل هذه المقارنة خطيرة وربما لم يكن له من داع يستدعيه لو اقتصر الأمر في إحدى ناحيتيه على الأدب النابع عن إخلاص عميق ووعي صحيح للقضية ولم يلتبس بما سماه يوسف (تلك المحاضرات الفكرية الجميلة الملقاة بين عطور السيدات.. تلك الخطب الحماسية التي بذت الشعراء... تلك المطارحات الإذاعية التي قصر عن مثلها الفرزدق وجرير))، وأزيد فأقول: وتلك الآثار الشعرية والنثرية التي تشبه غثاء السيل، والتي تمثل أحيانًا قدرة فذة على رصف الألفاظ وسذاجة فادحة في التصور وبعدًا عن واقع الأمة ومراميها، ولذلك كله كانت النظرة الموضوعية هي أصلح الوسائل التي تعين على تمييز الأدب الصحيح مما اختلط بالأدب وهو زيف کاذب.
1970*
* باحث وكاتب فلسطيني ((1920-2003)) .

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