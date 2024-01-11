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مانشيني وأنجوس هل يكونان وجهين لعملة واحدة؟

1/11/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) ((صنعت التاريخ في أوروبا، والآن جئت لصناعته في السعودية)).. قالها الإيطالي روبرتو مانشيني خلال إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم التعاقد معه مدربا لـ((الصقور))، بعدما بحث المنتخب السعودي، الذي حقق إنجازا تاريخيا في مونديال 2022 بفوزه على الأرجنتين 2 /1 في دور المجموعات، عن مدرب يخلف الفرنسي هيرفي رينارد، في مارس الماضي، الذي استقال لقيادة منتخب فرنسا للسيدات.
وفور تعيينه، حدد المدرب الإيطالي ((الفوز بكأس آسيا 2023)) هدفا له مع الأخضر، فهل ينجح الذي حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته التدريبية، سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، في تجاوز ما فعله المدرب البرازيلي هيليو دوس أنجوس في نسخة 2007؟ عندما وصل بالمنتخب السعودي إلى نهائي القارة، وحل وصيفا حينها، على الرغم من أنه خاض تلك النسخة بمنتخب شاب، بعدما استبعد عددا كبيرا من لاعبي الأخضر في تلك الحقبة، وهو ما كرره مانشيني في قائمته التي سيخوض بها النهائيات القارية، التي سيخوضها الأخضر بداية بدور المجموعات في المجموعة السادسة إلى جوار منتخبات: تايلاند وعمان وقرغيزستان، وسيحاول ((الصقور)) حصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1984 و1988 و1996.
إنجاز إيطالي
يملك المدرب مانشيني سجلا حافلا خلال مسيرته التدريبية على مستوى المنتخبات، آخرها التتويج بكأس الأمم الأوروبية 2020 على حساب إنجلترا بركلات الترجيح.
وحقق مانشيني اللقب القاري لإيطاليا بعد غياب 52 عاما، وقاد الأزرق في 61 مباراة: فاز 37 وتعادل 15 وهزم 9 مرات.
وحقق مانشيني مع إيطاليا أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ المنتخبات بـ37 مباراة.
تحدٍ جديد

مانشيني مدرب صنع التاريخ في أوروبا بقدرته في إعادة بناء منتخب إيطاليا من جديد بالاعتماد على اللاعبين الشباب، بعد أن غيَّر الطريقة الكلاسيكية الدفاعية لأسلوب اللعب الجماعي والهجومي في يورو 2020، ومزج بين الخبرة والشباب.
ويحمل مانشيني على عاتقه مهمة كبيرة، إذ تطمح الجماهير السعودية لرؤية منتخب بلادها يحمل اللقب الآسيوي الغائب منذ 28 عاما، وذلك بدفعة من التطورات اللافتة والتعاقدات العالمية لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين على غرار البرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما والجزائري رياض محرز، وقبلهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
خبرة وطموح
يعوّل الاتحاد السعودي على خبرات مانشيني الكبيرة في تكوين جيل جديد لـ((الصقور الخضر)) بقيادة اللاعبين أصحاب الخبرة.
ويُعرف عن مانشيني أنه لا يستدعي أي لاعب مهما كانت نجوميته إلا إذا كان جاهزا تماما، وطبق ذلك في معسكر نوفمبر الماضي، وكذلك خلال الاستدعاءات الأخيرة التي ضمتها قائمته للمحفل القاري.
واستدعى مانشيني عددا من الوجوه الشابة أمثال: عباس الحسن (19 عاما)، وعيد المولد (22 عاما)، وطلال حاجي (16 عاما)، وريان حامد (21 عاما)، ونواف العقيدي (22 عاما) وفراس البريكان (22 عاما)، وغيرهم من النجوم الشبان.
وظهر الإيطالي في البداية بشكل سيئ بعدما فشل في الفوز بأول 4 مباريات مع الأخضر، وكانت جميعها وديات (3 خسائر وتعادل واحد)، حيث خسر أمام كوستاريكا 1 / 3، وكوريا الجنوبية صفر / 1، ثم مالي 1 / 3، وتعادل مع نيجيريا 2 / 2.
في المقابل، ظهر المنتخب السعودي بوجه مميز مع المدرب الإيطالي في المباريات الرسمية خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إذ حقق انتصارين متتاليين أمام باكستان والأردن 4 / صفر، و2 / صفر.
وتصدر الأخضر مجموعته مبكرا بـ6 نقاط، ليقترب من حسم مقعده في المرحلة النهائية من التصفيات.
تجربة أنجوس

قبل نهائيات كأس آسيا 2007، نالت سياط النقد من مدرب الأخضر حينها، البرازيلي هيليو دوس أنجوس، ما نالت بعد استبعاده عددا كبيرا من الأسماء اللامعة حينها، وأصحاب الخبرة العريضة أمثال: مبروك زايد، ومحمد نور، وحسين عبدالغني، ورضا تكر، وحمد المنتشري، وغيرهم، وزج بأسماء واعدة أمثال: ياسر المسيليم، وأسامة هوساوي، وأحمد البحري، وأحمد الموسى، وتيسير الجاسم، ومالك معاذ، وياسر القحطاني، وعبدالرحمن القحطاني، وتوقع الجميع أن يكرر الأخضر ما حدث في نسخة 2004، ويغادر البطولة مبكرا وبنتائج مخيبة للآمال، إلا أن أنجوس وكتيبته الشابة قلبوا الطاولة في وجه المتشائمين، وبلغ الأخضر النهائي أمام المنتخب العراقي، وخسره بعد مباراة شهدت أخطاء تحكيمية واضحة صفر / 1.
تكرار وإثبات

يظل السؤال المهم: هل ينجح مانشيني في تكرار تجربة أنجوس وتجاوزها والتتويج باللقب الغائب عن الأخضر منذ آخر تتويج في 1996؟ ويثبت أن خياراته كانت صائبة، وأن الاعتماد على اللاعبين الشبان ليس مغامرة، بل هو الصحيح في عالم كرة القدم مع تطعيمهم ببعض لاعبي الخبرة.
- مانشيني يسير على خطى أنجوس في 2007
- المدربان فضّلا الاعتماد على الأسماء الشابة
- أنجوس بلغ النهائي في نسخة 2007 برغم الانتقادات
- مانشيني يعتمد على الأسماء الشابة الجاهزة
- المدرب الإيطالي مطالب بتجاوز منجز أنجوس
- الأخضر مطالب باستعادة اللقب الغائب
- هل ينجح مانشيني في طي غياب 28 عاما؟

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