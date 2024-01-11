انطلاق عملية عسكرية أمريكية بريطانية ضد الحوثيين.. ما أهدافها؟

MENAFN - Al Watan) نفذت مقاتلات أمريكية وبريطانية عدة غارات استهدفت عدة مواقع تابعة لمليشيا الحوثي في عدة مدن يمنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد نقلت عن دبلوماسيين غربيين أن الأهداف المحتملة هي مواقع إطلاق صواريخ ومسيرات للحوثيين وكذلك رادارات ومخازن أسلحة.وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الدبلوماسيين الغربيين أبلغوا مسؤولين في مجال الشحن البحري أن الأهداف ستكون حول محافظتي الحديدة وحجة، وربما تستهدف أيضا مواقع في العاصمة صنعاء.من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي الخميس إنه“يتعين على الحوثيين وقف هذه الهجمات، وسيتحملون تبعات عدم فعل ذلك”.وتحدث مسؤول عسكري أمريكي في تصريحات تلفزيونية عن أن القوات الأميركية في الشرق الأوسط في حالة استنفار، مشيرا إلى أن القوات الأميركية تحتفظ“بحق الرد على أي اعتداء في المكان والزمان المناسبين”، معربا عن قلقه حيال ما وصفها بأنشطة الحوثيين“الخبيثة” في المنطقة.

وتوقعت "التايمز" أن ترسل بريطانيا مقاتلات تايفون المتمركزة في قبرص للمشاركة في الضربات المتوقعة. كما أوردت تقارير إعلامية أخرى أنه جرى بحث خيارات ضرب قواعد للحوثيين عبر صواريخ توماهوك من غواصات بريطانية.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أيضا بأن الحكومة أطلعت شخصيات سياسية منهم زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر بالإضافة إلى رئيس مجلس العموم على الأمر.

كما نقل موقع“أكسيوس” الأمريكي، مؤخرا، عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الولايات المتحدة قريبة جدا من تنفيذ هجوم على الحوثيين في notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240112_031516_588-->