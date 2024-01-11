مقاتلات أمريكية وبريطانية تضرب مواقع الحوثي في صنعاء وعدة مدن

(MENAFN
- Al Watan) أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.
وقالت مصادر إن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدة.
وقال مسؤول في البنتاجون إن الأهداف المدرجة على لائحة القصف الجوي مناطق في صنعاء ومرفأ الحديدة، مضيفا أن نحو عشرة اهداف حوثية تم استهدافها.
وأشار إلى أن الأهداف التي ضُربت هي مراكز تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة، مؤكدا مشاركة مقاتلات أمريكية وبريطانية في القصف على مواقع الحوثيين.
وأكد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن الضربات ضد الحوثيين تتم بطائرات وسفن وغواصات.
وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في العاصمة اليمنية، بينما أكد مسؤول حوثي بشن غارات معادية على notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240112_030346_715-->
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