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مقاتلات أمريكية وبريطانية تضرب مواقع الحوثي في صنعاء وعدة مدن

1/11/2024 11:17:49 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي والبريطاني نفذت غارات استهدفت مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن.
وقالت مصادر إن الغارات استهدفت عدة مدن يمنية من بينها الحديدة وصنعاء وتعز وصعدة.
وقال مسؤول في البنتاجون إن الأهداف المدرجة على لائحة القصف الجوي مناطق في صنعاء ومرفأ الحديدة، مضيفا أن نحو عشرة اهداف حوثية تم استهدافها.
وأشار إلى أن الأهداف التي ضُربت هي مراكز تصنيع مسيرات ومخازن أسلحة، مؤكدا مشاركة مقاتلات أمريكية وبريطانية في القصف على مواقع الحوثيين.
وأكد مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إن الضربات ضد الحوثيين تتم بطائرات وسفن وغواصات.
وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي 3 انفجارات في العاصمة اليمنية، بينما أكد مسؤول حوثي بشن غارات معادية على notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240112_030346_715-->

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