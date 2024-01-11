ميرسك تحذر من استمرار تعطيل حركة الشحن عبر البحر الأحمر لأشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حذر رئيس شركة الشحن الدنماركية“ميرسك” من أن إعادة فتح طريق الشحن الحيوي عبر البحر الأحمر، قد يستغرق أشهرًا، مما يهدد بضربة اقتصادية وتضخمية عالمية تنعكس على الشركات والمستهلكين.
وقال“فنسنت كليرك” في مقابلة مع صحيفة“فايننشال تايمز” نُشرت الخميس، إن تعطيل حركة الشحن عبر البحر الأحمر أمام معظم السفن كان“وحشيًا ومثيرًا”.
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وأضاف أنه لم يكن هناك أي فائزين من هذا التعطل، حيث اضطرت السفن إلى القيام برحلات طويلة ومكلفة للالتفاف حول قارة إفريقيا بدلًا من ذلك.
وتابع:“ليس من الواضح بالنسبة لنا ما إذا كنا نتحدث عن إعادة فتح ممر آمن إلى البحر الأحمر في غضون أيام أو أسابيع أو أشهر، ومن المحتمل أن يكون لذلك عواقب وخيمة على النمو العالمي”.
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