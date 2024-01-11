ميرسك تحذر من استمرار تعطيل حركة الشحن عبر البحر الأحمر لأشهر

MENAFN - Al-Borsa News) حذر رئيس شركة الشحن الدنماركية“ميرسك” من أن إعادة فتح طريق الشحن الحيوي عبر البحر الأحمر، قد يستغرق أشهرًا، مما يهدد بضربة اقتصادية وتضخمية عالمية تنعكس على الشركات والمستهلكين.

وقال“فنسنت كليرك” في مقابلة مع صحيفة“فايننشال تايمز” نُشرت الخميس، إن تعطيل حركة الشحن عبر البحر الأحمر أمام معظم السفن كان“وحشيًا ومثيرًا”.

موضوعات“قناة السويس” تُجري مناقشات مع مجموعة“CMA CGM” لمتابعة سياسات الإبحار رئيس الوزراء: أصحاب المصانع أكدوا أن الأزمة الاقتصادية فرصة لتعميق المكون المحلى رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميناء السخنة

وأضاف أنه لم يكن هناك أي فائزين من هذا التعطل، حيث اضطرت السفن إلى القيام برحلات طويلة ومكلفة للالتفاف حول قارة إفريقيا بدلًا من ذلك.

وتابع:“ليس من الواضح بالنسبة لنا ما إذا كنا نتحدث عن إعادة فتح ممر آمن إلى البحر الأحمر في غضون أيام أو أسابيع أو أشهر، ومن المحتمل أن يكون لذلك عواقب وخيمة على النمو العالمي”.