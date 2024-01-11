أسعار الذهب تتحول للانخفاض عند التسوية مع مخاوف استمرار السياسة التقييدية

MENAFN - Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسب الجلسة عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية جددت مخاوف استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.45% أو 8.6 دولار عند 2019.2 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 13 ديسمبر الماضي، بعد أن لامست 2056.1 دولار.

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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 102.53 نقطة في الساعة 09:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 102.16 نقطة.

وأظهرت بيانات أمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، كما زادت قيمة المؤشر على أساس سنوي بنسبة 3.4%، في مقابل توقعات أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.2%و3.2% على التوالي.

وفي بيانات منفصلة، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار ألف طلب إلى 202 ألف خلال الأسبوع المنتهي في السادس من يناير، خلافًا لتوقعات ارتفاعها إلى 210 آلاف طلب، ما يعكس مرونة سوق العمل.