أسعار الذهب تتحول للانخفاض عند التسوية مع مخاوف استمرار السياسة التقييدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسب الجلسة عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية جددت مخاوف استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع.
وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.45% أو 8.6 دولار عند 2019.2 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 13 ديسمبر الماضي، بعد أن لامست 2056.1 دولار.
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بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 102.53 نقطة في الساعة 09:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 102.16 نقطة.
وأظهرت بيانات أمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، كما زادت قيمة المؤشر على أساس سنوي بنسبة 3.4%، في مقابل توقعات أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.2%و3.2% على التوالي.
وفي بيانات منفصلة، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار ألف طلب إلى 202 ألف خلال الأسبوع المنتهي في السادس من يناير، خلافًا لتوقعات ارتفاعها إلى 210 آلاف طلب، ما يعكس مرونة سوق العمل.
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