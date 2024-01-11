Friday, 12 January 2024 12:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب تتحول للانخفاض عند التسوية مع مخاوف استمرار السياسة التقييدية

1/11/2024 11:17:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) محت أسعار العقود الآجلة للذهب مكاسب الجلسة عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع مؤشر الدولار عقب صدور بيانات اقتصادية جددت مخاوف استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية لفترة أطول من المتوقع.

وعند التسوية، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.45% أو 8.6 دولار عند 2019.2 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى في نهاية الجلسة منذ 13 ديسمبر الماضي، بعد أن لامست 2056.1 دولار.

موضوعات متعلقة إعفاء متبادل لمواطني الإمارات وكوسوفو من تأشيرة الدخول للبلدين عجز الموازنة الأمريكية يتجاوز 500 مليار دولار في الربع الأخير من 2023 جولدمان ساكس يستعيد مكانته كأكبر وسيط لتداول الأسهم في وول ستريت

بينما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.15% عند 102.53 نقطة في الساعة 09:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 102.16 نقطة.

وأظهرت بيانات أمريكية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر، كما زادت قيمة المؤشر على أساس سنوي بنسبة 3.4%، في مقابل توقعات أن يرتفع المؤشر بنسبة 0.2%و3.2% على التوالي.

وفي بيانات منفصلة، تراجع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار ألف طلب إلى 202 ألف خلال الأسبوع المنتهي في السادس من يناير، خلافًا لتوقعات ارتفاعها إلى 210 آلاف طلب، ما يعكس مرونة سوق العمل.

MENAFN11012024000202011048ID1107711942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث