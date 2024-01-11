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دبي: 1.5 مليار درهم قيمة المبايعات العقارية اليوم

1/11/2024 11:17:39 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، هذا اليوم، أكثر من 2.2 مليار درهم.

وشهدت الدائرة اليوم تسجيل 427 مبايعة بقيمة 1.47 مليار درهم، منها 35 مبايعة للأراضي بقيمة 282.31 مليون درهم و392 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.19 مليار درهم.

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وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 39.18 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2 تليها مبايعة بقيمة 36.22 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 27.21 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 6.85 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 16.29 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 10.77 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 66 مليون درهم بمنطقة الوصل كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40.02 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة الوصل.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 62.66 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 86.15 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 65.1 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 204.59 مليون درهم منها 17 رهونات أراضي بقيمة 90.45 مليون درهم و64 رهونات فلل وشقق بقيمة 114.14 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة سيح شعيب 4 بقيمة 31.3 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 19.67 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 19 هبة بقيمة 596.96 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 400 مليون درهم وأخرى في منطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 140 مليون درهم.

المصدر:

MENAFN11012024000202011048ID1107711941

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