عجز الموازنة الأمريكية يتجاوز 500 مليار دولار في الربع الأخير من 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغ عجز الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة نحو نصف تريليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024 (الربع الأخير من العام الميلادي 2023)، ما دفع إجمالي الدين الحكومي إلى مستوى غير مسبوق.
وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، عن بلوغ إجمالي عجز الموازنة 510 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، ما دفع إجمالي الدين الحكومي فوق 34 تريليون دولار للمرة الأولى.
موضوعات متعلقة
إعفاء متبادل لمواطني الإمارات وكوسوفو من تأشيرة الدخول للبلدين أسعار الذهب تتحول للانخفاض عند التسوية مع مخاوف استمرار السياسة التقييدية جولدمان ساكس يستعيد مكانته كأكبر وسيط لتداول الأسهم في وول ستريت
ويقارن ذلك بـ421.4 مليار دولار من العجز في الربع الأول من العام المالي 2023، بزيادة غير معدلة قدرها 89 مليار دولار تقريبًا في الربع الأول من العام المالي 2024.
وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فإن العام المالي الحالي سينتهي بعجز يزيد قليلًا على تريليوني دولار، علمًا بأن ارتفاع العجز يأتي رغم تأكيدات إدارة“بايدن” على أن قانون خفض التضخم من شأنه خفض مئات المليارات من العجز.
وبلغ عجز الموازنة في شهر ديسمبر وحده 129 مليار دولار، مقارنة بـ85 مليارًا في نفس الشهر من العام الماضي.
MENAFN11012024000202011048ID1107711940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.