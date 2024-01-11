عجز الموازنة الأمريكية يتجاوز 500 مليار دولار في الربع الأخير من 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغ عجز الموازنة الفيدرالية في الولايات المتحدة نحو نصف تريليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024 (الربع الأخير من العام الميلادي 2023)، ما دفع إجمالي الدين الحكومي إلى مستوى غير مسبوق.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، عن بلوغ إجمالي عجز الموازنة 510 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر، ما دفع إجمالي الدين الحكومي فوق 34 تريليون دولار للمرة الأولى.

موضوعاتإعفاء متبادل لمواطني الإمارات وكوسوفو من تأشيرة الدخول للبلدين أسعار الذهب تتحول للانخفاض عند التسوية مع مخاوف استمرار السياسة التقييدية جولدمان ساكس يستعيد مكانته كأكبر وسيط لتداول الأسهم في وول ستريت

ويقارن ذلك بـ421.4 مليار دولار من العجز في الربع الأول من العام المالي 2023، بزيادة غير معدلة قدرها 89 مليار دولار تقريبًا في الربع الأول من العام المالي 2024.

وإذا استمرت الوتيرة الحالية، فإن العام المالي الحالي سينتهي بعجز يزيد قليلًا على تريليوني دولار، علمًا بأن ارتفاع العجز يأتي رغم تأكيدات إدارة“بايدن” على أن قانون خفض التضخم من شأنه خفض مئات المليارات من العجز.

وبلغ عجز الموازنة في شهر ديسمبر وحده 129 مليار دولار، مقارنة بـ85 مليارًا في نفس الشهر من العام الماضي.