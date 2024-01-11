النفط يرتفع عند التسوية في ظل التوترات الجيوسياسية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، في ظل تقييم المستثمرين آفاق الطلب على النفط خلال العام الجديد، مع تزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد اختطاف ناقلة بحرية ضمن نزاع بشأن نقل الخام الخاضع للعقوبات الأمريكية.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم مارس بنسبة 0.8% أو 61 سنتًا إلى 77.41 دولار للبرميل، بعد أن لامست خلال الجلسة 79.10 دولار.

موضوعاتتراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز بنسبة 24% خلال 2023 وود ماكنزي: الطلب على النفط سيواصل تسجيل مستويات قياسية في عام 2024 وكالة الطاقة: نمو تاريخي للطاقات المتجددة لكنه غير كاف

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.9% أو 65 سنتًا إلى 72.02 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها خلال التداولات عند 73.81 دولار.

وقالت“وود ماكنزي” في تقرير، إن إجمالي الطلب العالمي على النفط سيبلغ في المتوسط ​​103.5 مليون برميل يوميا لعام 2024، وستشكل الصين حوالي 25% من النمو البالغ نحو مليوني برميل يوميًا، وسيتم تعزيز ذلك من خلال تحسن النمو الاقتصادي وانخفاض أسعار الفائدة.

وزاد التفاؤل في الأسواق بتعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن حدد المصرف المركزي الصيني سعر الصرف المرجعي للعملة المحلية عند 7.1087 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 32 نقطة أساس عن مستوى التثبيت السابق، وبفارق 609 نقاط فوق متوسط تقديرات وكالة“بلومبرج”.

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