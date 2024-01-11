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الطيران المدني 1110 رحلات طيران خاصة بالكويت في 2023

1/11/2024 11:06:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الطائرات الخاصة في الكويت شهدت تطورا ملحوظا في العام 2023 إذ بلغ عدد الرحلات خلاله 1110 رحلات قادمة ومغادرة.
وأوضح رئيس قسم الجداول بالإدارة نايف البدر، في تصريح صحافي، أن عدد الركاب المسافرين على هذه الرحلات بلغ 5958 راكبا، متوقعا أن تزدهر هذه الرحلات في العام الحالي.
وبين البدر أن زيادة تلك الرحلات خلال الفترة السابقة جاءت نتيجة توفير الخدمات والتسهيلات لهذه الرحلات من مطار الكويت الدولي، مؤكدا أن هذه النجاحات بمنزلة الحافز لمواصلة وتنمية الأداء وزيادة الرحلات والسعة.

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