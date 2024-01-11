الطيران المدني 1110 رحلات طيران خاصة بالكويت في 2023

(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت الإدارة العامة للطيران المدني إن حركة الطائرات الخاصة في الكويت شهدت تطورا ملحوظا في العام 2023 إذ بلغ عدد الرحلات خلاله 1110 رحلات قادمة ومغادرة.
وأوضح رئيس قسم الجداول بالإدارة نايف البدر، في تصريح صحافي، أن عدد الركاب المسافرين على هذه الرحلات بلغ 5958 راكبا، متوقعا أن تزدهر هذه الرحلات في العام الحالي.
وبين البدر أن زيادة تلك الرحلات خلال الفترة السابقة جاءت نتيجة توفير الخدمات والتسهيلات لهذه الرحلات من مطار الكويت الدولي، مؤكدا أن هذه النجاحات بمنزلة الحافز لمواصلة وتنمية الأداء وزيادة الرحلات والسعة.
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