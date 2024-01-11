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140 مليار جنيه إسترليني خسائر الاقتصاد البريطاني من بريكست!

1/11/2024 11:06:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ألقى عمدة لندن صادق خان، اليوم الخميس، باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في تكلفة الاقتصاد البريطاني 140 مليار جنيه استرليني (178 مليار دولار)، داعيا الحكومة إلى «إعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل لوقف التدهور».
ويعني انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي أيضا أن هناك مليوني وظيفة أقل في جميع أنحاء البلاد مما كان يمكن أن يكون لولا بريكست، بما في ذلك 290 ألف وظيفة مفقودة في لندن، وفقا لبحث أجرته شركة كامبريدج إيكونوميتريكس بتكليف من مجلس المدينة والذي أشار إليه خان من حزب العمال في خطاب ألقاه في مانشن هاوس. نصف إجمالي فقدان الوظائف يقع في الخدمات المالية والبناء.
وفي الخطاب الذي من المقرر أن يلقيه خان اليوم الخميس، بحسب مقتطفات نشرها مكتبه، إن «النسخة المتشددة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي انتهى بنا الأمر إليها تسحب اقتصادنا إلى الأسفل وترفع تكاليف المعيشة». «لا يمكن حل تكلفة أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلا إذا اتبعنا نهجا ناضجا وإذا كنا منفتحين على تحسين ترتيباتنا التجارية مع جيراننا الأوروبيين».
وفي حين أن انتقاد خان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتماشى مع عاصمة المملكة المتحدة التي تصوت بشكل أساسي لصالح البقاء، إلا أنه يتعارض مع الخط الأكثر حذرا الذي يحاول زعيم حزب العمال كير ستارمر اتباعه قبل الانتخابات العامة المتوقعة في النصف الثاني من العام.
ومع ذلك، يسعى ستارمر، وهو نفسه من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى استعادة أصوات ناخبي حزب العمال السابقين المؤيدين لبريكست في شمال إنجلترا وميدلاندز الذين تحولوا إلى المحافظين في انتخابات عام 2019.
وقال ستارمر في سبتمبر الماضي: «لا يوجد مبرر للعودة إلى الاتحاد الأوروبي أو سوقه الموحدة والاتحاد الجمركي»، وفقا لما ذكرته «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية Business».
وبينما قال ستارمر أيضا إنه يريد علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي، فقد ابتعد عن المبالغة في التأكيد على الآثار السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي أيده 52% من الناخبين في استفتاء عام 2016 الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الكتلة.
كان من الممكن أن يصل الناتج الاقتصادي البريطاني إلى 2.34 تريليون جنيه إسترليني في عام 2023 إذا ظلت البلاد داخل الاتحاد الأوروبي، أي أكثر بنسبة 65 من 2.2 تريليون جنيه إسترليني التي سجلتها، وفقا لشركة كامبريدج إيكونوميتريكس.
وتوقعت أن يتفاقم التأثير، ما سيؤدي إلى خفض 311 مليار جنيه إسترليني من الناتج المتوقع في عام 2035 مقارنة بسيناريو عدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل 10.1%. يستخدم التحليل البيانات التاريخية للتنبؤ بكيفية أداء اقتصاد المملكة المتحدة «المغايرة للواقع» غير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويشير التقرير أيضا إلى أن اقتصاد لندن كان أقل بمقدار 30 مليار جنيه استرليني مما كان يمكن أن يكون عليه بدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان وضع المواطن اللندني العادي أسوأ بنحو 3400 جنيه استرليني في عام 2023 بسبب التصويت لصالح مغادرة الكتلة، مقارنة بتقديرات 2000 جنيه استرليني للمواطن البريطاني العادي.
وسيستخدم خان التقرير لإثبات قضية معالجة نقص العمالة في لندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال نهج في التعامل مع الهجرة «يعتمد على الأدلة، وليس التحيز، فضلا عن الدفع من أجل ترتيبات جديدة مع الاتحاد الأوروبي».
وقال خان: «نحن بحاجة ماسة إلى بناء علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي». «إن التسوية الجديدة لن تحفز اقتصادنا وتساعد على رفع مستويات المعيشة فحسب، بل ستساعد في إطلاق العنان للنمو والازدهار الذي نحتاجه».

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