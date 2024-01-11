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دافوس المعلومات المغلوطة والمضللة أكبر تهديد للاقتصاد العالمي!

1/11/2024 11:06:53 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمثل الأخبار الزائفة أو الخاطئة الخطر الأكبر على العالم خلال العامين المقبلين، في ظل اقتران الانتخابات بالمعاناة الاقتصادية، وفق استطلاع آراء أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum).
وبعدما سبب منشور كاذب على حساب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على منصة «إكس» - «تويتر سابقا» - ارتفاعا وجيزا في سعر «بتكوين»، أبرزت المنظمة، التي يقع مقرها في جنيف وتستضيف الأسبوع المقبل النخبة العالمية في منتجع دافوس بجبال الألب السويسرية، مدى تزايد المخاوف من احتمال التلاعب بالناخبين.
وقد وضع استطلاع الآراء السنوي الذي يجريه المنتدى بمشاركة أكثر من 1400 خبير بالمخاطر، وصناع سياسة، وقادة قطاعات، «المعلومات المغلوطة والمضللة» على رأس التهديدات التي تواجه الاقتصاد العالمي في المدى القصير. فيما هيمنت صحة الكوكب على توقعات العقد المقبل، وهو اتجاه سجل في استطلاعات رأي سابقة.
وسيصوت أكثر من 3 مليارات شخص خلال العام الحالي بانتخابات ستعقد في الولايات المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وأوروبا، وربما المملكة المتحدة أيضا. ويعرض التقرير أيضا حجم ضغوط تكاليف الاقتراض المرتفعة على الاقتصادات بعد صدمة تضخمية تحدث مرة واحدة في العمر، فيما قد تسفر الانتخابات المهمة المزمع إقامتها عن وضع محفوف بالمخاطر على الصعيد العالمي في الشهور المقبلة.
وقالت سعدية زاهدي، العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، لفرانسين لاكوا خلال حوار مع تلفزيون «بلومبيرغ»، الأربعاء: «عندما تجتمع المعاناة الاقتصادية التي يواجهها العديد من الناس مع صعود المحتوى الاصطناعي خلال الانتخابات التي تتخذ الشعوب خلالها قرارات بشأن من سيقودها، فإنهما يشكلان معا مزيجا في غاية القوة».
وارتفاع وتيرة الأخبار الزائفة باعتبارها تمثل خطرا، تأتي على رأس المخاوف بين الحشد المتجه إلى اجتماعات دافوس، التي ستبدأ يوم الإثنين، توضح مدى هيمنة المخاطر السياسية على القمة التي ستقام في جبال الألب. أما الموضوع الذي سيتعرض له الزعماء والتنفيذيون المتوقع حضورهم، فهو كيفية استعادة الثقة.
وقد يقوض الاستخدام الواسع النطاق للمعلومات المضللة والمغلوطة شرعية الحكومات المنتخبة حديثا، ويؤجج احتجاجات عنيفة، وربما يعزز الإرهاب، بحسب المنتدى.
وقالت «زاهدي»: «إذا بدأت بعض تلك الآراء في التأثير على تصورات مختلفة تماما للواقع، سواء عندما يتعلق الأمر بالصحة أو عندما يتعلق بتفكير الناس في التعليم أو فيما يفكرون حول أشخاص معينين، فمن سيملك الحقيقة حينها؟ ولا يبدو أن الوضع سيتحسن في العقد المقبل، فقد توقع ثلثا المشاركين ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب أو منقسم خلال ذلك المدى الزمني، وفيه ستفرض القوى المتوسطة والكبيرة القواعد والمعايير وتنفذها. ارتبطت 4 من التحديات الخمسة الكبرى خلال تلك الفترة بتغير المناخ.
وتوقع نحو 30% من المشاركين زيادة فرص وقوع كوارث عالمية خلال الأربعة والعشرين شهرا المقبلة، فيما تصور ما يقارب الثلثان حدوث هذا السيناريو في العقد المقبل.
وكذلك، لم يكن التحليل الأوسع نطاقا الذي أجراه المنتدى لاستطلاع الآراء أقل تشاؤما. وقال المنتدى إن النتائج «تظهر أن التوقعات للعالم في المدى القصير يغلب عليها الطابع السلبي، ويتوقع أن يتزايد التشاؤم خلال المدى الطويل. وفي ظل التغيرات الشاملة في ديناميكيات القوى العالمية، والمناخ، والتكنولوجيا، والديموغرافيات، فإن المخاطر العالمية بلغت أقصى حدود قدرة العالم على التكيف».

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