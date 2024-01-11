Friday, 12 January 2024 12:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هجمات البحر الأحمر تهبط بالتجارة العالمية 1 3%

1/11/2024 11:06:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال معهد أبحاث ألماني مختص بالاقتصاد اليوم الخميس، إن التجارة العالمية تراجعت بنسبة 1.3% في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2023 في وقت أدت فيه هجمات مسلحين على سفن تجارية في البحر الأحمر لتراجع كميات الشحن المنقولة عبر هذه المنطقة الحيوية.
وقال معهد كايل الألماني للاقتصاد العالمي إن هناك حاليا نحو 200 ألف حاوية تمر عبر البحر الأحمر يوميا انخفاضا من 500 ألف يوميا في نوفمبر.
وقال جوليان هينتس مدير مركز أبحاث سياسات التجارة في المعهد إن عمليات تحويل مسار السفن بسبب الهجمات أدت لقطع السفن رحلات أطول بين مراكز الإنتاج في آسيا وأسواق الاستهلاك الأوروبية بما يصل إلى 20 يوما إضافية.
وأضاف في بيان: «انعكس ذلك أيضا في أرقام التجارة المتراجعة في ألمانيا والاتحاد الأوروبي إذ لاتزال السلع المنقولة في البحر ولم يتم تنزيلها في الموانئ في المواعيد المقررة».

MENAFN11012024000130011022ID1107711878

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث