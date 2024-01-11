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إنجاز البنية التحتية لمرافق الإنتاج الجوارسي بـ 137 مليون دولار

1/11/2024 11:06:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن شركة المجموعة المشتركة الكويتية قد فرغت من تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية لمرافق الإنتاج الجوراسي، والتي تشمل الأعمال المتعلقة بالصرف الصحي ومجاري مياه الأمطار والكهرباء ذات الجهد المنخفض والتمديدات وخطوط البيانات وخطوط الغاز وإدارة النفايات والتخلص منها والطرق والمساحات المفتوحة وما إلى ذلك.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها ميد بروجكتس، التي تتتبع نشاط المشروعات الإقليمية، كان عقد المشروع بقيمة 137 مليون دولار قد ارسي على شركة المجموعة المشتركة في فبراير 2021 من قبل شركة نفط الكويت، وقد تركز المشروع على تطوير البنية التحتية سالفة الذكر لمنشأتين رئيسيتين للانتاج الجوراسي معروفتين باسم JPF-4 وJPF-5.
وأشارت المجلة الى ان نطاق العمل حسب العقد تضمن أمورا أخرى، هي: مد خطوط تدفق بقطر 6 بوصات من آبار النفط الجوراسي حتى مشعبات الدخول في المنشآت بما في ذلك وصلات الربط في المنشأة (نحو 40 خط تدفق لكل منشأة)، ومد خطوط مياه الصرف الصحي مقاس 6 بوصات من المرافق إلى الآبار،
بالإضافة إلى مد خط أنابيب من الراتنج المقوى بالحرارة بقطر 4 بوصات من آبار المياه المصدر إلى المرافق، وتركيب وصلة ربط رأس آبار النفط الجوراسي، وتركيب وصلة ربط رأس البئر لمياه المصدر، والأعمال الأخرى ذات الصلة في منطقة رأس البئر، وتركيب وصلة ربط رأس البئر للتخلص من المياه العادمة، وإنشاء طريق أسفلتي جديد للمرافق.
ومضت المجلة الى القول إن إمداد مرفق الإنتاج الجوراسي الخامس (JPF-5) بالنفط والغاز قد بدأ في 25 ديسمبر 2023، بينما سبقه تزويد المرفق الرابع (JPF-4) بالنفط والغاز في 18 من الشهر ذاته، وكلا المرفقين يخضع حاليا للتشغيل.
ولدى المقاولين المسؤولين عن كل منشأة 60 يوما لتشغيل المحطات، وفقا للعقود المبرمة في هذا الشأن، وكلا المشروعين عبارة عن مرافق إنتاج سطحية برية ويتم تنفيذهما على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO) من قبل المقاول الذي ينفذها.

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