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الوطني يشدد على ضرورة التأكد من أمان المواقع الإلكترونية عند التسوق عبر الإنترنت

1/11/2024 11:06:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حرصاً منه على المشاركة الفاعلة في رفع الوعي وتعزيز الشمول والثقافة المالية لدى كافة شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت.
ويركز الوطني خلال هذه الحملة على زيادة الوعي عن الثقافة الشرائية عبر الإنترنت، وضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التسوق عبر المواقع الإلكترونية من خلال تأمين أجهزتهم وحساباتهم المصرفية والإلكترونية، وذلك لتجنب اختراقها من قبل قراصنة الإنترنت، حيث عادة ما يتم النصب الإلكتروني من خلال المواقع المشبوهة التي تستخدم شعارات وعلامات تجارية مزيفة.
ولذلك، ينصح بنك الكويت الوطني بعدة قواعد مهمة للتعامل مع التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت أبرزها، ضرورة التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضا من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول https الآمن، مع ضرورة تسجيل الخروج من حسابك عند الانتهاء من التسوق.
وحذر بنك الكويت الوطني من استعمال شبكات «الواي فاي» العامة عند التسوق الإلكتروني، لأنها غير آمنة وغير محمية ما يسهل من اختراقها وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية للعملاء. كما شدد على ضرورة عدم حفظ أي بيانات بنكية أو شخصية على متصفح الإنترنت الذي تم تسجيل الدخول من خلاله إلى موقع المتجر للتسوق.
ودعا الوطني المستهلكين إلى استخدام وسائل دفع من الطرف الثالث مثل «Samsung Pay, PayPal, Apple Pay»، مع تفعيل خاصية الرسائل النصية التي توفرها البنوك لمتابعة عمليات الخصم من حساباتهم المصرفية، كما يمكن أيضا الدخول إلى تطبيقات البنوك على الهاتف للاطلاع على العمليات المصرفية التي تمت ومعرفة تفاصيلها، مثل المبلغ المخصوم ومكان الخصم وتاريخه واسم المتجر الذي تمت من خلاله العملية.
كما لفت الوطني انتباه المستهلكين إلى ضرورة مقارنة الأسعار، وعدم الانسياق وراء الأسعار والخصومات المغرية فقط، لأنها قد تكون أحد أساليب الاحتيال المختلفة التي يتبعها المحتالون لسرقة بيانات وحسابات المستهلكين.
ويؤكد «الوطني» أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، محذرا العملاء من الرد على تلك الرسائل التي تمثل محاولات احتيال الهدف منها الحصول على معلوماتهم المصرفية لسرقة أموالهم أو سرقة بياناتهم.
ويكثف الوطني من حملات التوعية عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي الذي يتضمن فيديوهات مصورة ورسائل نصية ونصائح عبر كافة منصات التواصل وجميع قنوات البنك الإلكترونية، إضافة إلى إعادة نشر رسائل بنك الكويت المركزي، وذلك لرفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع وتوعيتهم بأساليب الاحتيال المختلفة وكيفية تفاديها.
ويسخر الوطني كافة إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد.

MENAFN11012024000130011022ID1107711874

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