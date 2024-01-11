بيتك يصدر صكوكا بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات



عبدالوهاب الرشود: حجم الطلبات على الإصدار فاق المستهدف بأكثر من 3 أضعاف

الهدف من الإصدار تعزيز مصادر تمويل «بيتك» طويلة الأجل وتمويل عمليات البنك

الإقبال الكبير على الإصدار يؤكد ثقة المستثمرين والقوة الائتمانية التي يتمتع بها «بيتك» سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة في «بيتك» كونه أحد أبرز أدوات التمويل عالمياً

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، نجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وهذا الإصدار هو الأول تحت مظلة برنامج صكوك «بيتك» بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، إنه تم تسعير الصكوك عند 105 نقاط أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.011%.وأضاف أن حجم الطلبات على الإصدار تجاوز 3 أضعاف الحجم المستهدف، حيث تجاوز مبلغ 3.45 مليارات دولار، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمها بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.ولفت الرشود في تصريح صحافي إلى أن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب جاءت في يوم واحد، ما يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في «بيتك» وإمكاناته واستراتيجيته والموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، وكذلك يعكس مكانة «بيتك» المرموقة وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته وما يحققه من أداء مالي متميز.وأوضح أن الهدف من إصدار الصكوك تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، وكذلك دعم عملاء «بيتك» في توسعاتهم الإقليمية والدولية.وأكد الرشود أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ «بيتك»، كونه أحد أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية والتي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول الى مجالات جديدة، منوها بدور أدوات التمويل الإسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.وأوضح أن شركة «بيتك- كابيتال» للاستثمار لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار، مبينا أن «بيتك- كابيتال» نجحت في تعزيز دورها إقليميا وعالميا بترتيب إصدارات الصكوك.والمديرون الرئيسيون هم: «بيتك- كابيتال»، وبنك أتش أس بي سي، بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، اس ام بي سي نيكو، والراجحي المالية، بنك المؤسسة العربية المصرفية، والمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، فيما شاركت شركة وفرة للاستثمار الدولي كمدير مشترك للإصدار.وتقدم الرشود بالشكر للمستثمرين على ثقتهم، ولمديري الإصدار ومنسقي الاكتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في إنجاح الإصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.