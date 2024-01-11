Friday, 12 January 2024 12:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أعداد العاطلين عن العمل بالعالم ستزيد بمليوني شخص خلال 2024

1/11/2024 11:06:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفقا لمنظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.
انخفض معدل البطالة العالمي من 5.3% في 2022 إلى 5.1% في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل إلى 5.2%، وفق منظمة العمل الدولية في تقريرها عن توجهات التوظيف العالمية والآفاق الاجتماعية لعام 2024.
وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى أن التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية، وفق وكالة فرانس برس.
ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية، لكن المنظمة ذكرت ان الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم.
وأضافت ان الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام «من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة»، ويقيم التقرير التوجهات الأخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية.
ويشير هذا التقرير إلى أن بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة «مشجعة»، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو. وأضاف أن «تحليلا أعمق يكشف عن أن هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع».
وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الأخرى من مجموعة العشرين. وسجلت البرازيل (6.9%) وإيطاليا (5%) وإندونيسيا (3.5%) أكبر تراجع. وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية «إن مشاكل الأيدي العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري أن نعالجها بفاعلية وبسرعة».
وأعلن مدير عام المنظمة «أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر تخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية»، مضيفا أنه «في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم».

MENAFN11012024000130011022ID1107711872

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث