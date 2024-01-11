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الركود والتضخم أكبر مخاوف الرؤساء التنفيذيين

1/11/2024 11:06:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يرى الرؤساء التنفيذيون على مستوى العالم أن الركود والتضخم يتصدران المخاوف التي تهدد شركاتهم خلال العام الحالي، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة «كونفرنس بورد».
وتتصدر هاتان المشكلتان قائمة العوامل الخارجية المؤثرة على الشركات، للسنة الثانية على التوالي، وفقا للاستطلاع الذي نشر الأربعاء. يتوقع أيضا أن يؤثر عدم الاستقرار السياسي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة على الشركات.
ووفقا للاستطلاع، فإن أقل من 30% من الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم، وهي نسبة أقل مما هي عليه في الولايات المتحدة، يرون أن مؤسساتهم مستعدة للتعامل إما مع الركود أو التضخم. وأضاف الاستطلاع: «في أوروبا، أدى التضخم الذي تجاوز 10% والمرتبط بتكاليف الطاقة المرتفعة بشكل قياسي إلى إضعاف ثقة الرؤساء التنفيذيين للشركات».
انخفضت الثقة بين التنفيذيين في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ إطلاق الاستطلاع لأول مرة في بداية عام 2020، وهو مستوى أسوأ مما كان عليه في بداية الجائحة.

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