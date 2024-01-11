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تكاليف شحن الوقود من الشرق الأوسط إلى أفريقيا الأعلى في 3 أشهر

1/11/2024 11:06:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قفزت أسعار شحن منتجات النفط المكررة مثل البنزين والديزل من الشرق الأوسط إلى شرق أفريقيا لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وفقا لبيانات بورصة البلطيق.
ارتفعت الأسعار على مسار «تي سي 17»، الذي يقيس تكلفة شحن حمولة حجمها 35 ألف طن تقريبا، بنحو 28 نقطة مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي، لتبلغ بذلك 276.43 نقطة على المعيار العالمي، ويعد هذا أعلى مستوى لأسعار الشحن منذ أكتوبر 2023، وتوضح نقاط المعيار العالمي النسبة المئوية للمعدل الثابت والمحدد مسبقا للمسار، وفق «بلومبرغ».
وفي إطار متصل، أوضح بنك «غولدمان ساكس» أن شحنات النفط المنقولة عبر البحر الأحمر انخفضت بواقع 900 ألف برميل يوميا منذ بدء الاضطرابات على الممر البحري الرئيسي، وهو ما يعادل انخفاضا بنسبة 15% على أساس المتوسط المتحرك لـ14 يوما.
وتوصل «غولدمان» إلى هذا التقدير استنادا إلى بيانات تتبع السفن التي تعبر قناة السويس والصادرة عن شركة «كبلر»، حيث يجب تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال لرصد السفينة والشحنة، وقال محللو البنك في مذكرة بتاريخ 10 يناير الجاري، إن أسعار شحن ناقلات النفط الملوث للبيئة ارتفعت بمقدار دولار واحد للبرميل منذ بداية الاضطرابات.
ويدفع ارتفاع أسعار الشحن مشتري الخام في آسيا إلى التحول لشراء مزيد من نفط الشرق الأوسط، وهو ما يدعم بدوره أسعار السوق الفورية.
وقال المتعاملون إن القفزة في أسعار الشحن المدفوعة بموجة من حجوزات السفن، تجعل الخامات التي تشحن لمسافات طويلة مثل التدفقات الأميركية مكلفة للغاية على المستهلكين الآسيويين. وأدى ذلك إلى زيادة إقبال المشترين على البراميل الفورية من الخليج العربي، مما عزز علاوات الشحن وساعد على دعم السوق في الوقت نفسه.
وشهدت أسعار النفط تقلبات ملحوظة منذ بداية العام، حيث يقيم التجار توقعات الطلب، فضلا عن مجموعة كبيرة من التوترات الراهنة في الشرق الأوسط. وسلط قرار المملكة العربية السعودية بخفض أسعار النفط الرسمية المشحونة إلى آسيا الضوء على الضعف الكامن في السوق، لكن القفزة في أسعار الشحن يتردد صداها الآن في السوق. وتعززت أسعار الشحن خلال الأسبوع الماضي إثر موجة من حجز الناقلات العملاقة المخصصة للرحلات الطويلة من قبل شركة «سينوكور ميرشنت مارين» (Sinokor Merchant Marine)، مما قلص توافر السفن في السوق.

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