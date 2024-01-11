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جي بي مورغان يتوقع تخفيضا أكثر حدة للفائدة من قبل الفيدرالي

1/11/2024 11:06:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقع بنك «جي بي مورغان» أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر مما يشير إليه حاليا، ما يؤدي إلى تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأمد وبالتالي ارتفاع أسعارها، ولذلك يقوم «جي بي مورغان» بشراء سندات الخزانة لأجل 5 و7 و10 سنوات بينما يخفض وزن السندات لأجل 30 عاما في محافظه.
وكان تقرير الاحتياطي الفيدرالي «dot plot» قد أشار إلى تخفيض الفائدة بـ 75 نقطة أساس هذا العام لكن الأسواق تسعر تراجعا بنحو 1.5%. وأعرب «جي بي مورغان» عن تفاجئه بتراجع التضخم في الولايات المتحدة من دون ضعف ملحوظ في الاقتصاد حتى الآن.

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