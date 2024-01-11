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دوي انفجارات عنيفة تهز مواقع متعددة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن

1/11/2024 8:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


هز دوي انفجارات عنيفة، في وقت مبكر اليوم الجمعة، العاصمة اليمنية صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقال سكان محليون ،"إن سلسلة من الانفجارات هزت محافظتي صنعاء والحديدة وتعز".

وأكد السكان مشاهدة السنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من عدد من المواقع المستهدفة من بينها "كيلو 16" ومنطقة "الكتيب" قرب ميناء الحديدة، و مطار الحديدة، وقاعدة "الديلمي" الجوية شمالي صنعاء، فضلاً عن استهداف معسكر اللواء "22 ميكا بالجند" بمدينة تعز.

ولم يتبين ما أن تسببت الغارات بسقوط أي خسائر حتى هذه اللحظة.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بدء هجمات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن.

وفي 18 ديسمبر الجاري أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، ولذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

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