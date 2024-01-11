سفن وطائرات حربية وغواصات تشارك بالغارات على مواقع الحوثيين

سفن وطائرات حربية وغواصات تشارك بالغارات على مواقع الحوثيين
التاريخ
1/11/2024 7:28:48 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال مسؤول دفاعي أميركي إن الغارات التي تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن تشارك فيها سفن وطائرات حربية وغواصات.
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