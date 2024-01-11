تعاون بين هيئتي الرياضة الإماراتية والبحرينية

وقعت الهيئة العامة للرياضة، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للرياضة في البحرين، بشأن التعاون الرياضي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين في مجال الرياضة.

وتم توقيع المذكرة في أبوظبي، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس البحريني الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس الهيئة العامة للرياضة بالبحرين ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة بالبحرين، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير البحرين لدى الإمارات، إلى جانب سعيد عبدالغفار، مدير عام الهيئة العامة للرياضة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجال الرياضة، من خلال تبادل الخبرات وإعداد الكوادر وتنسيق المواقف في المجال الرياضي. وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: تتميز العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين بأنها راسخة ومتينة في مختلف المجالات، وتعكس المذكرة حرص البلدين على تعزيز التعاون في مجال الرياضة، ودعم المواهب لدى الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب، للمساهمة في تطوير القدرات الرياضية، وتعزيز فرص نجاح الرياضيين.

وأكد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن توقيع مذكرة التفاهم تعتبر تعزيزاً لمسيرة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين.

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