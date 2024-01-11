أرسنال يبدأ معسكره الشتوي في دبي

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي، معسكره التدريبي الشتوي في دبي، والذي يستمر حتى 16 الجاري، وأجرى الفريق أول حصصه التدريبية على ملعب مجمع ند الشبا الرياضي، الذي يعد مكاناً مفضلاً للأندية الإنجليزية والرياضيين بشكل عام لإقامة تحضيراتهم.

وشارك جميع نجوم أرسنال في التدريب تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا باستثناء الثنائي المصري محمد النني، والياباني تاكيهيرو تومياسو لارتباطهما مع منتخبي بلادهما في كأسي أمم أفريقيا وآسيا.

ويعول ((المدفعجية)) على الجو الرائع لتكثيف تدريباته من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 20 الجاري للدفاع عن حظوظه في المنافسة على لقب الدوري. ونشر النادي الإنجليزي مجموعة من الصور لمرانه الأول في ند الشبا عبر حسابه على منصة ((x)) تحت عنوان التدريب في الطقس الدافئ في دبي.

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