Friday, 12 January 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أرسنال يبدأ معسكره الشتوي في دبي

1/11/2024 7:28:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأ نادي أرسنال الإنجليزي، معسكره التدريبي الشتوي في دبي، والذي يستمر حتى 16 الجاري، وأجرى الفريق أول حصصه التدريبية على ملعب مجمع ند الشبا الرياضي، الذي يعد مكاناً مفضلاً للأندية الإنجليزية والرياضيين بشكل عام لإقامة تحضيراتهم.

وشارك جميع نجوم أرسنال في التدريب تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا باستثناء الثنائي المصري محمد النني، والياباني تاكيهيرو تومياسو لارتباطهما مع منتخبي بلادهما في كأسي أمم أفريقيا وآسيا.

ويعول ((المدفعجية)) على الجو الرائع لتكثيف تدريباته من أجل الاستعداد الجيد لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز 20 الجاري للدفاع عن حظوظه في المنافسة على لقب الدوري. ونشر النادي الإنجليزي مجموعة من الصور لمرانه الأول في ند الشبا عبر حسابه على منصة ((x)) تحت عنوان التدريب في الطقس الدافئ في دبي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11012024000110011019ID1107711711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث