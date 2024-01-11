«الأبيض» يكثف استعداداته لمواجهة هونغ كونغ بعد غد

يكثف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم استعداداته، بمعنويات عالية للقاء هونغ كونغ بعد غد ببداية مشواره في كأس آسيا باستاد خليفة الدولي في الدوحة، ضمن المجموعة الثالثة، بحصص تدريبية يومية، يركز خلالها الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي باولو بينتو على تطبيق خطته الفنية لضربة البداية.

وتنطلق، اليوم، باستاد لوسيل منافسات النسخة الـ 18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، في الدوحة، بمشاركة 24 منتخباً، من بينها 10 منتخبات عربية، ويلتقي في الثامنة مساء ، بتوقيت الإمارات منتخبا قطر حامل اللقب، ولبنان، بالمجموعة الأولى، في المباراة الافتتاحية للبطولة ويديرها الحكم الدولي الإيراني علي رضا فغاني. وتشهد المباراة الظهور الأول لنظام التسلل شبه الآلي، الذي سيتم تطبيقه في هذه النسخة من البطولة.

من ناحية أخرى يستعد نجم منتخبنا الوطني علي مبخوت لدخول تحدي تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خلال البطولة أبرزها فك ارتباطه في عدد الأهداف المسجلة بالبطولة مع كل من القطري المعز علي، والياباني ناوهيرو تاكاهارا برصيد (9 أهداف) لكل منهما، للاقتراب من الكوري الجنوبي لي دونج، 10 أهداف، والإيراني علي دائي صاحب الرصيد الأكبر من الأهداف في البطولة (14 هدفاً).

وأوضح علي صالح لاعب منتخبنا الوطني ونادي الوصل، اكتمال استعدادات ((الأبيض)) لخوض مباراة هونغ كونغ، مؤكداً احترامه للمنافس، مبيناً أن كل منتخبات المجموعة تسعى للتأهل إلى المرحلة المقبلة وأشار إلى أن ((الأبيض)) حظي بإعداد جيد من خلال معسكر أبوظبي الذي تخلله تجربتان وديتان أمام كل من قيرقيزستان وعمان، ووجد معظم اللاعبين الفرصة للمشاركة، وقال: الجميع على أهبة الاستعداد ورهن إشارة الجهاز الفني في أي وقت.

الأهم

وقال عبدالله إدريس لاعب الجزيرة ومنتخبنا، إن المباراة الأولى هي الأهم في مرحلة المجموعات، لأن تحقيق نتيجة إيجابية فيها يزيد ثقة اللاعبين بأنفسهم، ويرفع الروح المعنوية لعناصر المنتخب، متمنياً أن يوفق مع بقية زملائه في تحقيق نتيجة تعزز فرص ((الأبيض)) في التأهل إلى الدور المقبل.

وقال: كل تركيزنا منصب على مواجهة هونغ كونغ، وتحضيراتنا سارت بشكل جيد، والتدريبات تواصلت بالدوحة وسط روح معنوية عالية، وتنافس كبير بين اللاعبين من أجل التواجد في التشكيلة الأساسية.

على الجانب الآخر خضع لاعبو منتخبنا الوطني، لجلسة التصوير التقليدية للاستعانة بتلك اللقطات قبل وخلال مباريات كأس آسيا.

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