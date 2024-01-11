طلال الفهد: المنتخبات العربية خارج حسابات اللقب الآسيوي

استبعد الشيخ طلال الفهد الصباح رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الأسبق،المنتخبات العربية من المنافسة على لقب كأس آسيا ((قطر 2023))، مرشحاً كفة منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا للصراع القوي على كأس آسيا، نظراً لعلو كعبها وإمكانياتها الفنية العالية، ومتوقعاً في الوقت نفسه أن يكون أحد المنتخبات العربية الحصان الأسود في البطولة.

ويشارك في البطولة 10 منتخبات عربية هي الإمارات وقطر والسعودية وعمان وفلسطين وسوريا ولبنان والبحرين والعراق والأردن.

وقال الفهد في تصريح لـ((البيان)) خلال حضوره حفل تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي: يجب أن نكون صريحين، فحظوظ المنتخبات العربية ضعيفة في المنافسة على لقب كأس آسيا نظراً إلى إمكانياتها الفنية، وفي المقابل هناك منتخبات أقوى وجاهزة لتحقيق اللقب وهي اليابان وكوريا وأستراليا، وموازين القوى مختلفة، وتميل لمصلحة هذه المنتخبات الثلاثة لكن آمل أن يكون الحصان الأسود للبطولة من المنتخبات العربية التي أتمنى لها التوفيق.

مستويات متواضعة

وأوضح الفهد أنه غير متفاجئ لغياب المنتخب الكويتي عن البطولة نظراً للمستويات المتواضعة التي ظهر عليها خلال التصفيات، وقال: غياب الكويت ليس المرة الأولى، إذ سبق أن غاب عن أكثر من نسخة وآمل في عودة الأمور لطبيعتها في الرياضة الكويتية قريباً، حتى يستعيد المنتخب بريقه.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي يغيب فيها المنتخب الكويتي عن كأس آسيا لكرة القدم بعد نسخة 2019 في الإمارات، واحتل الأزرق المركز الثالث خلال التصفيات التي أقيمت بين 2021 و2022 في المجموعة الأولى التي ضمت إلى جانبه منتخبات الأردن وأندويسيا والنيبال.

جيل مميز

وأكد طلال الفهد أن المنتخب الكويتي الذي حقق لقب 1980 بفضل جيل مميز من اللاعبين قادر على استعادة توهجه في حال تم تصحيح وضع الرياضة الكويتية البعيدة عن مستوياتها الحقيقية في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن الكويت قدمت العديد من الأبطال والرياضيين المتألقين، ونجوم كرة القدم لكنها تعاني في الوقت الحالي من مشكلات تحتاج إلى حلول، وقال: أثق في استعادة الرياضة الكويتية مجدها وصناعة الأبطال كما كانت في السابق بشرط تعديل مسارها وإعادتها لأهلها من الرياضيين.

شكر

وأعرب الفهد عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد التكريم بجائزة ((محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي)) ضمن فئة الشخصية العربية، مثمناً جهود القائمين على الجائزة التي أصبحت محطة عالمية لتكريم المبدعين في المجال الرياضي وأصحاب الإنجازات، وقال: الجائزة وسام شرف وتكريم على مسيرتي الرياضية الممتدة طيلة 50 عاماً، حيث بدأت لاعباً في نادي القادسية الكويتي في 1973، ثم تواصلت المسيرة بعد ذلك في مجال الإدارة الرياضية، وفي هذه اللحظة وبفضل هذه الجائزة أشعر بالفخر لما قدمته للرياضة، كما أعجز عن وصف المبادرات التي أطلقتها دبي لدعم الشباب والرياضة في الإمارات والوطن العربي.

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