كأس آسيا.. عربيان وسط 22 مدرباً أجنبياً

أبقى المغربي حسين عموتة، والتونسي مكرم دبوب، على حصة، ولو ضئيلة جداً، للمدرب العربي في مساحة ((كابينة)) مدربي المنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم بنسختها الـ 18، والتي تنطلق اليوم في قطر بمشاركة 24 منتخباً، يقودها 22 مدرباً أجنبياً يقف وسطهم مدربان عربيان اثنان فقط، و6 من المدربين الـ 24، قد مروا في ملاعب الإمارات، لعباً وتدريباً.

ويقود المغربي حسين عموتة ((54 عاماً))، المنتخب الأردني، فيما يتولى التونسي مكرم دبوب ((51 عاماً))، الإدارة الفنية للمنتخب الفلسطيني في كأس آسيا في قطر، ما يجعل الأنظار تتجه نحوهما بقوة كونهما المدربين العربيين الوحيدين المطلوب منهما إثبات كفاءة العقلية التدريبية العربية أمام 22 مدرسة فنية من مختلف أرجاء العالم يتولون الإشراف الفني على 22 منتخباً آسيوياً.

6 مدربين

ويبدو مهماً الإشارة إلى أن 6 من المدربين الـ 24 الذين يتولون الإدارة الفنية للمنتخبات الآسيوية المشاركة في النسخة الـ 18 من البطولة القارية في قطر، قد مروا في ملاعب الإمارات، لعباً أو تدريباً، أولهم المغربي حسين عموتة، مدرب المنتخب الأردني حالياً، والذي لعب لفريق الشارقة في 2001-2003، والسلوفيني كاتانيتش، مدرب المنتخب الأوزبكي حالياً، والذي عمل مدرباً لمنتخب الإمارات في 2011، والكرواتي برانكو، مدرب المنتخب العُماني حالياً، والذي قاد فريق الوحدة في 2012-2013، والأرجنتيني كوبر، مدرب المنتخب السوري حالياً، والذي قاد فريق الوصل في 2013-2014، والأرجنتيني بيتزي، مدرب المنتخب البحريني حالياً، والذي درب فريق الوصل في 2022-2023، وآخرهم البرتغالي بينتو، مدرب منتخب الإمارات منذ 2023.

24 مدرباً

وتضم قائمة المدربين الـ 24 الذين يقودون المنتخبات المشاركة في النسخة 18 من كأس آسيا في قطر، البرتغالي بينتو مدرب منتخب الإمارات، والمغربي حسين عموته ((الأردن))، والتونسي مكرم دبوب ((فلسطين))، والإيطالي مانشيني ((السعودية))، والأرجنتيني هيكتور كوبر ((سوريا))، والأرجنتيني خوان بيتزي ((البحرين))، والإسباني ماركيز ((قطر))، والإسباني كاساس ((العراق))، والكرواتي بيتر شتيجرت ((طاجيكستان))، والكرواتي ايغور شتيماك ((الهند))، والكرواتي برانكو إيفانكوفيتش ((عُمان))، والفرنسي تروسيه ((فيتنام))، والأسترالي غراهام ارنولد ((استراليا))، والألماني كلينسمان ((كوريا الجنوبية))، والكوري الجنوبي شن تاي يونغ ((إندونيسيا))، والكوري الجنوبي كيم بان كيون ((ماليزيا))، والياباني ماساتادا إيشي ((تايلاند))، والياباني هاجيمي موريياسو ((اليابان))، والنرويجي يورن اندرسن ((هونغ كونغ))، والإيراني امير قلعة نوبي ((إيران))، والسلوفيني كاتانيتش ((أوزبكستان))، والصربي الكسندر يانكوفيتش ((الصين))، والسلوفاكي تاركوفيتش قيرغيزستان، والمونتنيجري رادولوفيتش ((لبنان)).

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