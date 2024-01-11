هجن الرئاسة تتألق في مهرجان ولي عهد دبي

وصلت تحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، إلى آخر منافسات الصغار، عبر أشواط سن اليذاع، والتي أقيمت يوم أمس، على ميدان المرموم على مدار 29 شوطاً لمسافة 6 كلم، بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 شوطاً في الفترة المسائية، بمشاركة أكثر من 400 مطية.

وحصدت ((الشاهينية)) بشعار هجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، ناموس الشوط الرئيس لليذاع البكار في الفترة المسائية، مسجلة زمناً قدره 8:54:4 دقائق، وحلق ((هياض)) لهجن الشحانية بصدارة الشوط الثاني الرئيس لليذاع الجعدان، بقيادة المضمر جار الله محمد عقيل، مسجلاً زمناً قدره 9:02:6 دقائق.

وظفرت ((شديدة)) لهجن الشحانية بصدارة الشوط الثالث لليذاع البكار، بقيادة المضمر جار الله محمد عقيل، مسجلة زمناً قدره 8:54:9 دقائق، وحلق ((شاهين)) لهجن الرئاسة بصدارة الشوط الرابع لليذاع الجعدان، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، مسجلاً زمناً قدره 9:00:7 دقائق.

مشاركة واسعة

وأكد علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن النسخة السابعة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، تشهد مشاركة واسعة لنخبة الهجن في مختلف المنافسات، سواء في الأشواط الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ، أو هجن أبناء القبائل، متوجهاً بجزيل الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على الدعم الكبير لرياضة الآباء والأجداد، الذي تترجمه إقامة كبرى الفعاليات والمهرجانات في ميدان المرموم بدبي.

وأضاف بن سرود لـ ((البيان))، أن النسخة السابعة تتميز بمشاركة وقوة الهجن التي تنحدر من أجود السلالات، سواء من الإمارات، أو من دول مجلس التعاون الخليجي، ويحرص ملاك الهجن على إعداد وتجهيز أفضل المطايا للمشاركة في هذا المحفل الكبير، لما يتميز به الحدث من مستوى عالٍ من التنافس، فضلاً عن الجوائز القيمة المخصصة للفائزين، سواء في الأشواط النقدية أو الأشواط الخاصة بالرموز.

وأشار المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، يعتبر المحطة الأبرز لهجن أصحاب السمو الشيوخ قبل المهرجانات الختامية في نهاية الموسم، حيث تكسب هذه الأشواط أهمية بالغة للوقوف على جاهزية الهجن، قبل الاستحقاقات المقبلة التي تقام داخل الدولة وخارجها.

وشهدت منافسات الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً لسن اليذاع لمسافة 6 كلم، منافسات مثيرة، بمشاركة كبيرة من مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

واقتنصت ((الشاهينية)) لهجن الرئاسة صدارة الشوط الرئيس لليذاع الأبكار، بقيادة محمد زيتون المهيري، وذلك بزمن قدره 9:09:3 دقائق، وأهدى ((شاهين)) بقيادة محمد زيتون المهيري، هجن الرئاسة صدارة رئيس اليذاع الجعدان، مسجلاً زمناً قدره 9:11:6 دقائق.

وحققت ((الشاهينية))، بقيادة المضمر نفسه، نقطة أخرى لشعار هجن الرئاسة، بعد حصدها قمة الشوط الثالث لليذاع البكار، في زمن قدره 9:06:2 دقائق، وأضاف ((شاهين)) انتصاراً جديداً لهجن الرئاسة، بعد اعتلائه قمة اليذاع الجعدان في الشوط الرابع، تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري، بتوقيت قدره 9:03:9 دقائق.

ختام المزاد

من جهة أخرى، اختتمت فعاليات مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي لسن الفطامين، والذي استضافته القرية التراثية بالمرموم، بتنظيم وإشراف من نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت من خلال اليوم الأخير 65 مطية، ليصل بذلك عدد المطايا التي عرضت من خلال أيام المزاد الثلاثة، إلى 245 مطية، تنحدر من سلالات راقية وفاخرة في عالم سباقات الهجن العربية.

وحصل محمد غصاب راعي الطيره، على ملكية البكرة بنت الشبابي ((العاصفة)) من الأم نجود، بعد أن دفع مقابلها 220 ألف درهم، ونجح محمد راشد بن مرخان في حصد ملكية البكرة من الأب الفارس ((العاصفة)) والأم سودانية، مقابل 180 ألف درهم.

وظفر راعي الحريثي بملكية القعود ولد الشبابي ((العاصفة)) والأم مياسة، مقابل 170 ألف درهم، ونجح حمد ضعيف غدير، في حصد ملكية البكرة بنت الفارس ((العاصفة)) والأم ميّاسة، مقابل 150 ألف درهم، ودفع نفس المبلغ علي راشد العويسي، للحصول على البكرة بنت الواضح ((العاصفة)) والأم شعلة.

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