سد حتا يشهد انطلاقة سباق النخبة لبطولة السلم للدراجات

تنطلق، بعد غد، النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بإقامة ((سباق النخبة)) الذي ينطلق من سد حتّا وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي.

وأنجزت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات لإقامة ((سباق النخبة))، عبر تأمين المسار الذي يمتد لمسافة 182 كلم، إلى جانب تسجيل المشاركين، حيث سيكون السباق مخصصاً لدراجي الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي، بحد أقصى يصل إلى 250 دراجاً بنظامي الفردي، والفرق .

وأكد عمير بن جمعة الفلاسي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن هذا السباق من حتّا إلى محمية المرموم، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يمزج هذا السباق بين النشاط الرياضي وروعة منطقة حتّا وطبيعتها الخلابة، وكذلك المواقع التي سيعبر خلالها الدراجون وصولاً إلى منطقة المرموم في تنقل رائع من المناطق الجبلية إلى المناطق الصحراوية مروراً بمناطق ذات تنوع جغرافي وحضري رائع.

وأضاف ((نحرص في اللجنة المنظمة العليا على مواصلة تطوير السباق على مستوى المسارات وأيضاً التنافس وتحفيز الدراجين، ولذلك قررنا إدراج 4 محطات للسرعة (سبرينت) بواقع محطتين على الطريق العام بين حتا ودبي ومحطتين داخل منطقة السلم، ويتم منح الدراجين الأربعة الفائزين في المحطات نقاطاً حسب ترتيب وصولهم وهي 5 و3 و2 ونقطة واحدة، وفي نهاية السباق يتم منح جائزة للدراج الذي حصد أكبر عدد من النقاط)).

مسار

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا مسار السباق الذي ينطلق من عند سد حتّا، ليمتد بعد ذلك السباق عبر إمارة دبي، وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم الصحراوية.

من جهة ثانية، أكد علي سيف اليعربي الحكم العام للبطولة مشاركة 12 حكماً مواطناً في تحكيم السباق، إضافة إلى 3 حكام متدربين تم ضمهم إلى طاقم الحكام بقرار من اللجنة المنظمة العليا للبطولة بهدف الاحتكاك وكسب الخبرة لتجهيزهم للمستقبل، مشيراً إلى أن تعيين الحكام يتم بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، حيث يتم اختيار أفضل الحكام المتخصصين للطريق وآخرين للوصول (حكم ميقاتي) لأن عملية تسجيل الدراجين على خط النهاية تتم إلكترونياً وكذلك بطريقة يدوية إلى جانب حكم مساح وهو الحكم الذي يرافق آخر متسابق.

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