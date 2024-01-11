سادس أمسيات «كرنفال سباقات دبي» اليوم

تنطلق، اليوم، سادس أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ميدان العالمي، برعاية ((نخيل))، والتي تتضمن 9 أشواط قوية. وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل: يسعدنا وجود ((نخيل)) معنا للمرة الثانية هذا الموسم في أمسية تضم مجموعة من السباقات التنافسية عالية القيمة في مضمار ميدان، ونحن ممتنون لاهتمام ((نخيل)) وحرصها على رعاية السباقات في دبي، والإسهام في الارتقاء بها إلى مستويات عالية.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول ((نخلة جميرا)) لمسافة 1000 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إذ يبرز في هذا الشوط اسم ((فيسبانسيان)) لـ((رباح للسباقات)) كأحد المرشحين لخطف اللقب عقب حلوله في المركز الثاني على مضمار ((جبل علي)) الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ((مكمانامان)) لـ((جاري السوب وشركاؤه)).

الشوط الثاني

سيشكل كل من ((مليون دورو)) لمحمد أحمد علي السبوسي، و((ميلتري أرتيست)) لـ((فكتورياس)) خطورة على المنافسين المشاركين في الشوط الثاني ((نخلة جبل علي)) لمسافة 1600 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم.

كما يشهد الشوط كذلك مشاركة ((فيلفت كاكتوس)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حل ثانياً في آخر مشاركة له في المضمار الأصفر.

الشوط الثالث

صراع كبير غير متوقع النتائج سيشهده الشوط الثالث ((كومو ريزيدنسيز)) لمسافة 1400 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مع وجود عدد من الأسماء، التي تشارك للمرة الأولى في الدولة، أبرزها ((مونتباتن)) لمحمد علي و((تايجر كروس)) لخليفة بن دسمال وبريان باين.

الشوط الرابع

يسعى ((كالبرق)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى تحقيق الانتصار الثاني له هذا الموسم، خلال مشاركته في الشوط الرابع ((بالم بيتش تاورز)) لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، إلا أنه سيواجه منافسة قوية من ((مورنينج)) لناصر عسكر، و((رود بلوك)) لسيد حشيش وهناء رفاعي.

الشوط الخامس

تبدأ الإثارة في الشوط الخامس ((الوصل ستيكس)) لمسافة 1200 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، إذ يبرز ((ستارلوست)) لفترياني هاي كمرشح بارز في هذا الشوط، خاصة أنه حل ثالثاً في سباق ((بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرنت)) شهر نوفمبر الماضي.

ومن الأسماء المرشحة أيضاً ((سفن كويتشنز)) لـ((فيكتورياس)) وفوزي ناس، ((ستار أوف ميستري)) لجودلفين، ((زوركين)) لجانا دفكوفا، ((ميكونيان)) لدانيال ماكوليف و أنوج دون.

الشوط السادس

لن يكون التكهن سهلاً بنتائج الشوط السادس ((جزر دبي)) لمسافة 2000 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 ألف درهم، مع وجود ((ناكسويس)) لـ((الأصايل))، الذي قد يحقق المفاجأة في مشاركته الأولى على الرغم من أن مشاركته دائماً تكون في المسارات العشبية.

كما سيشهد الشوط مشاركة ((كبير خان)) لتليك موكانبيتكالييف، ((جو سولجر جو)) لـ((فيكتورياس)).

الشوط السابع

ستصل الأمسية إلى قمتها في الشوط السابع ((لورد نورث هانديكاب)) لمسافة 1800 متر، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 300 ألف درهم، إذ تنصب الترشيحات نحو ((هايبانك)) لجودلفين، فيما يطمح ((اورسا مينور)) لحمدان بن حرمش إلى تحقيق الفوز عقب حلوله ثانياً في آخر مشاركة له في المضمار العالمي.

ومن المرشحين لنيل اللقب أيضاً ((ميلتري مارش)) لجودلفين، و((هايبوثيتيكال)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((جود فورتشن)) لـ((هافيمان وستالد شاكر)).

الشوط الثامن

سيكون الصراع ثلاثياً على لقب الشوط الثامن ((بالم ويست بيتش)) لمسافة 1400 متر، على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، يتقدمهم ((المروم)) لحمد علي حمد الحمرور، ((نيار)) لفايبهاف شاه، ((على مهلك)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات)).

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع ((ذا بالم كراون)) لمسافة 2410 أمتار، على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، الذي سيشهد مشاركة ((قريب)) لناصر عسكر، ((ووتش ماي سيكس)) لـ((فيكتورياس)) وفوزي ناس، ((ويبينار)) لعبد الرحمن صلاح الراشد.

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