57 قارباً تنشد لقب الجولة الثانية لـ «دبي الشراعية 22 قدماً»

تشهد شواطئ جميرا عصر اليوم تظاهرة رياضية بحرية تراثية مع إقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي- والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2023 - 2024.

ويأتي السباق كفاتحة لفعاليات النادي في عام 2024 حيث يقام الحدث بالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم كما سيكون الحدث أول فعالية رياضية بعد قرار تشكيل بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ليتوّلى مسؤوليّة إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات جديدة تبدأ في 2024

محطة ختامية

ويمثل سباق دبي المحطة الختامية لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً حيث شهدت عملية التسجيل إقبالاً كبيراً من النواخذة والملاك مع إغلاق باب التسجيل أمس حيث سيشارك في السباق 57 قارباً سوف تتنافس على المراكز الأولى في فئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً والمنافسة على صدارة الترتيب العام لبطولة الموسم.

ترتيبات

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة الترتيبات لإنجاح السباق الكبير بالتنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية حيث ستمر القوارب بالقرب من شواطئ جميرا وتبحر لمسافة تزيد عن 5 أميال بحرية أمام معالم دبي الحضارية وبين جمال جزرها الخلاب.

وقال محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي للنادي نتطلع لتظاهرة رياضية ناجحة في شواطئ جميرا، تجمع جيل المستقبل والذين يتنافسون على الفوز بالمراكز الأولى في فئتي الشباب والناشئين وكذلك سباق صدارة الترتيب العام مع ختام البطولة هذا الموسم.

أهمية كبيرة

وأوضح محمد عبدالله حارب أن السباق المرتقب يأخذ أهمية كبيرة لأنه سيكون فاتحة الفعاليات في العام الميلادي الجديد 2024 كما أنه يمثل أول حدث رياضي بعد قرار تشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ليتوّلى مسؤوليّة إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات جديدة تبدأ في 2024 برئاسة أحمد سعيد بن مسحار. وتمنى المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية التوفيق والنجاح للجان العاملة في السباق وكذلك النواخذة والبحارة المشاركين في السباق وسلامة الوصول إلى خط النهاية للجميع.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كان قد افتتح الموسم الرياضي 2023-2024 بسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في شهر سبتمبر الماضي وقد شهد السباق تتويج القارب ((زلزال 77)) بقيادة النوخذة عبدالله مروان المرزوقي، بطلاً لفئة الشباب (تحت 21 عاماً) وحل القارب ((فلاح 25)) بقيادة النوخذة محمد الحمادي المركز الأول في فئة الناشئين (تحت 16 عاماً).

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