كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تنطلق في أبوظبي اليوم

تنطلق اليوم بميدان الفلاح في أبوظبي منافسات النسخة 11 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتستمر المنافسات حتى 27 الجاري بمشاركة أكثر من 3200 صقر و600 صقار من مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة إلى صقاري دول مجلس التعاون الخليجي، وخصص نادي أبوظبي للصقارين 27 مليون درهم جوائز للفائزين في مختلف الأشواط، وتعد كأس صاحب السمو رئيس الدولة أكبر البطولات من حيث قيمة الجوائز وعدد المشاركين وأيام المنافسات.

فخر

وأكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أن كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور 2024 تعزز تراث الإمارات الغني، وتنمي بفخر واعتزاز التراث الوطني الذي يعد جزءاً كبيراً من الهوية الوطنية والقيم والعادات والتقاليد، وترتبط رياضة الصيد بالصقور بالعديد من المعاني النبيلة المتصلة بالقيم العربية الأصيلة.

وأشاد سمو رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة الذي ساهم في الحفاظ على التراث الإماراتي، وتوارثه من جيل إلى آخر، مثنياً سموه على جهود نادي أبوظبي للصقارين الدائمة في تنظيم البطولة الغالية على قلوب الجميع كونها تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتجمع المئات من المشاركين من مختلف أنحاء الإمارات في مختلف فئاتها.

واختتم سموه قائلاً: ((تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع من المشاركين والمنظمين والشركاء الذين يلعبون دوراً مهماً في الحفاظ على تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وتعريف الأجيال بتراث الآباء والأجداد)).

زيادة

وقررت اللجنة المنظمة النسخة 11 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور زيادة أيام المنافسات من 12 يوماً في البطولات السابقة إلى 16 يوماً في هذه النسخة بإضافة عدد من الأشواط في بعض الفئات.

وتتضمن البطولة 7 فئات هي الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح والعامة هواة وفئة دول مجلس التعاون الخليجي وفئة الإنتاج المحلي وفئة السيدات.

ويبلغ مجموع أشواط المسابقة الأكبر في تاريخ مسابقات الصيد بالصقور 100 شوط متنوع لتؤكد أنها أهم بطولات هذه الرياضة التراثية على الإطلاق.

وتبدأ منافسات اليوم بفئة العامة ملاك بإقامة 5 أشواط تتضمن شوط الرمز للجير تبع - فرخ والشوطين الأول والثاني للفئة نفسها ثم شوطين للجير تبع - جرناس، تليها بعد غدٍ منافسات شوط الرمز للجير شاهين -فرخ وشطين للفئة نفسها وشوطين للجير شاهين جرناس.

وتتواصل منافسات فئة العامة ملاك لمدة أربعة أيام، وتختتم الاثنين المقبل بإقامة شوط الرمز للجير بيور - فرخ، وعقب انتهاء فئة العامة ملاك تبدأ منافسات فئة العامة مفتوح والتي تستمر لمدة أربعة أيام أيضاً بواقع 5 أشواط كل يوم.

وتبدأ فئة أصحاب السمو الشيوخ 20 الجاري وتستمر لمدة أربعة أيام، ثم تقام منافسات دول مجلس التعاون الخليجي والسيدات والهواة على أن يكون الختام بشوط كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 27 الجاري لفئة الفرخ ((الشيوخ والمفتوح والملاك)).

رسالة

وتوجه فارس المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، بالشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم للرياضات التراثية بشكل عام والصيد بالصقور بشكل خاص؛ وقال: ((تنطلق منافسات أهم وأكبر البطولات في تاريخ هذه الرياضة التراثية، وهي تحمل اسماً غالياً وعزيزاً على قلب كل إماراتي، والجميع هنا في نادي أبوظبي للصقارين يفتخر بتنظيم هذا الحدث التاريخي بمشاركة كوكبة من صقاري الإمارات ودول مجلس التعاون، ورسالتنا دائماً هي الحفاظ على التراث الوطني الأصيل، ورياضة الصيد بالصقور أحد أهم معالم تراثنا وهويتنا وتلقى اهتماماً كبيراً من الجميع)).

أهمية

وأوضح أن مشاركة أكثر من 3200 صقر وكذلك أكثر من 500 صقار يعكس مدى أهمية البطولة وقيمتها لدى كل مشارك وأيضاً لدى المهتمين بالتراث الوطني الأصيل، كما أن عدد أشواط البطولة وصل إلى 100 شوط وهو رقم قياسي جديد، ويتنافس الجميع من أجل نيل شرف الفوز بلقب من ألقاب كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأشار فارس المزروعي، إلى أن اللجنة المنظمة عمدت إلى زيادة عدد الأشواط خاصة في فئة العامة بسبب الإقبال التاريخي على المشاركة في المحفل التراثي الأصيل، وتخصيص 27 مليون درهم جوائز للفائزين في مختلف الأشواط، يضاعف من الإثارة في ميدان البطولة من أجل نيل اللقب الكبير والجائزة الكبرى، بجانب المنافسة بقوة في مختلف الأشواط سواء تلك التي تخص أصحاب السمو الشيوخ أو الفئات الأخرى.

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