«التعاون» و«طبيب» حالة استثنائية في «الهواة»

يمثل بدر طبيب، مدرب فريق التعاون حالة خاصة واستثنائية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، كونه المدرب الوحيد الذي بقي في منصبه خلال موسمين متتاليين، فيما غادر 16 مدرباً بنهاية الموسم الماضي و12 مدرباً منذ بداية الموسم الحالي وحتى الآن.

وإلى جانب بدر طبيب احتفظ المغربي إبراهيم بوفود بمنصبه مدرباً لمسافي غير أن بوفود تسلم مهمة تدريب مسافي منتصف الموسم الماضي والمفارقة أنه كان مساعداً لبدر طبيب في التعاون قبل أن يرحل لتدريب مسافي.

تجديد

وكان التعاون تعاقد مع ((طبيب)) ليقود الفريق لموسم واحد قبل أن تقرر الإدارة تجديد الثقة به لعام آخر بعد النجاحات التي حققها والبصمة الفنية التي وضعها مع الفريق.

ووصف بدر طبيب استمراره لعامين توالياً في قيادة التعاون بأنه حدث غير مألوف في دوري ((الهواة)) وقال: جرت العادة أن يتم التعاقد مع مدرب جديد بعد نهاية كل موسم لكن إدارة التعاون تقدر قيمة الاستقرار وأهميته كما أنها مقتنعة بعمل الجهاز الفني والذي يتوافق مع توجهاتها وخططها وقال: تطور كبير في الفريق وعمل جيد، يعود لكل أعضاء الجهاز الفني وللإدارة واللاعبين فنحن أسرة واحدة وكلنا نعمل من أجل هدف واحد وإدارة التعاون هي الوحيدة التي أبقت على المدرب لموسمين متتاليين في دوري الأولى، وفي دوري المحترفين هناك إدارتا كلباء والشارقة اللتان أبقتا على فرهاد مجيدي وكوزمين.

وأضاف: فضلت الاستقرار والاستمرار مع التعاون رغم أني تلقيت عروضاً من أندية أخرى.

ووصف طبيب الإقالات والتغييرات المستمرة في الأجهزة الفنية بأنها ظاهرة غير صحية.

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