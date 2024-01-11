Friday, 12 January 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عبد الله سالم: «دولية الوحدة» ملتقى للأشقاء وفرصة للاستعداد الجيد

1/11/2024 7:28:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد عبد الله سالم المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن الاستعدادات لاستضافة بطولة الوحدة الودية الدولية التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، تمضي على قدم وساق، مشيراً إلى أن البطولة تعد ملتقى للأشقاء العرب، وفرصة للاستعداد بشكل جيد، والاحتكاك مع فرق قوية خلال فترة التوقف الحالية.

ترحيب

وتقام البطولة بمشاركة 4 أندية، هي الوحدة الإماراتي والزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، إذ يلعب الوحدة مع الزمالك، والاتفاق مع أم صلال، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية يوم 24 يناير الجاري، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع، وتبدأ الفرق في الوصول إلى العاصمة أبوظبي، اعتباراً من يوم 18 الجاري.

وقال عبد الله سالم: ((نرحب بالأشقاء في العاصمة أبوظبي، للمشاركة في البطولة الودية الدولية، حيث اعتاد الوحدة على تنظيم مثل هذه البطولات، التي تضم أندية قوية وعريقة على مستوى الوطن العربي، وهي فرصة لتوطيد العلاقات مع الأندية في مصر والسعودية وقطر، وبلا شك، مشاركة أندية لها ثقل واسم كبير في المنطقة، يزيد من قوتها، ويحقق استفادة فنية كبيرة من البطولة لكل الفرق المشاركة، وتضم عناصر على أعلى مستوى، وستشهد مواجهات قوية من الناحية الفنية، وشاهدنا قبل أيام تحقيق فريق أم صلال للقب كأس دوري نجوم قطر)).

توقع

وأضاف: ((نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً، لا سيما أن البطولة تشهد مشاركة أندية جماهيرية، وهناك إقبال على تذاكر البطولة، وندعو جمهور العنابي إلى الوجود ومؤازرة الفريق في البطولة، خاصة أنها ستعود بالفائدة الفنية على الفريق خلال استعداداته لاستئناف الدوري)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11012024000110011019ID1107711701

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث