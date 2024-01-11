عبد الله سالم: «دولية الوحدة» ملتقى للأشقاء وفرصة للاستعداد الجيد

أكد عبد الله سالم المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن الاستعدادات لاستضافة بطولة الوحدة الودية الدولية التي تقام خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، تمضي على قدم وساق، مشيراً إلى أن البطولة تعد ملتقى للأشقاء العرب، وفرصة للاستعداد بشكل جيد، والاحتكاك مع فرق قوية خلال فترة التوقف الحالية.

ترحيب

وتقام البطولة بمشاركة 4 أندية، هي الوحدة الإماراتي والزمالك المصري والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، إذ يلعب الوحدة مع الزمالك، والاتفاق مع أم صلال، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية يوم 24 يناير الجاري، فيما يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع، وتبدأ الفرق في الوصول إلى العاصمة أبوظبي، اعتباراً من يوم 18 الجاري.

وقال عبد الله سالم: ((نرحب بالأشقاء في العاصمة أبوظبي، للمشاركة في البطولة الودية الدولية، حيث اعتاد الوحدة على تنظيم مثل هذه البطولات، التي تضم أندية قوية وعريقة على مستوى الوطن العربي، وهي فرصة لتوطيد العلاقات مع الأندية في مصر والسعودية وقطر، وبلا شك، مشاركة أندية لها ثقل واسم كبير في المنطقة، يزيد من قوتها، ويحقق استفادة فنية كبيرة من البطولة لكل الفرق المشاركة، وتضم عناصر على أعلى مستوى، وستشهد مواجهات قوية من الناحية الفنية، وشاهدنا قبل أيام تحقيق فريق أم صلال للقب كأس دوري نجوم قطر)).

توقع

وأضاف: ((نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً، لا سيما أن البطولة تشهد مشاركة أندية جماهيرية، وهناك إقبال على تذاكر البطولة، وندعو جمهور العنابي إلى الوجود ومؤازرة الفريق في البطولة، خاصة أنها ستعود بالفائدة الفنية على الفريق خلال استعداداته لاستئناف الدوري)).

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