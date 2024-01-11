«فيفا»: جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي التكريم الأرفع للشخصيات الرائدة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) أن جائزة الشخصية الرياضية العالمية في ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي))، التي فاز بها جياني إنفانتينو رئيس ((فيفا)) هي بمثابة التكريم الأرفع شأناً الذي يُمنح للشخصيات الرائدة التي تُعلي من مكانة الرياضة وروح التنافس النزيه.

ونشر موقع الاتحاد الدولي تقريراً عن فوز إنفانتينو بالجائزة، مشيراً إلى أنها تستقي إلهامها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، انطلاقاً من شغف سموه بالرياضة.

وأشار ((فيفا)) إلى أن الجائزة أطلقت دورتها الأولى في عام 2009 بهدف تكريم الإنجازات الفردية في حقول رياضية متنوعة، بينما أصبح بالإمكان اعتباراً من عام 2012 ترشيح شخصيات دولية لنيل الجائزة.

وقال إنفانتينو: يُشرّفني تكريمي بالشخصية الرياضية العالمية في الدورة 12 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، والحصول على هذه الجائزة التي تحتفي بالإبداع والابتكار والنزاهة في عالم الرياضة، تملأ قلبي مشاعر الفخر لأننا في((فيفا)) نمثّل الوحدة والتنافس النزيه والمساواة والتطوير العالمي المستدام.

وأضاف: أتوجه بالتهنئة للفائزين، وأعرب عن امتناني العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة،، حيث تعتبر الجائزة أرفع جائزة دولية تمنحها مدينة دبي، والشكر موصول لأعضاء لجانها. وقال: يُجسِّد تكريمي بالجائزة في دبي، النجاح الذي حققه ((فيفا)) في توحيد العالم من خلال كرة القدم.

وأردف: أتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولكل من عمل على النهوض بكرة القدم، ولمدينة دبي الجميلة الشغوفة بالرياضة، التي سنعود إليها بدءاً من 15 فبراير لمتابعة منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية، التي ستكون حدثاً عظيماً آخر يوحِّد العالم.

تاريخ حافل

وذكر ((فيفا)) أن الإمارات تحظى بتاريخ حافل من استضافة بطولات الاتحاد الدولي، إذ نظّمت خلال الـ21 عاماً الماضية 8 بطولات، منها 4 نسخ من كأس العالم للأندية، وكأس العالم تحت 20 سنة ((الإمارات 2013)) وكأس العالم للكرة الشاطئية ((الإمارات 2009))، بالإضافة إلى بطولة تاسعة مرتقبة هي كأس العالم للكرة الشاطئية ((الإمارات 2024)).

وأشار إلى أن فوز إنفانتينو بالجائزة جاء تكريماً للدور الذي قام به ((فيفا)) في تطوير كرة القدم بوسائل متنوعة، ومن بينها تكنولوجيا التحكيم بمساعدة الفيديو وكشف تعاطي المنشطات ومراقبة إصابات اللاعبين.

من ناجية أخرى، رفع مجلس أمناء ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي)) إحدى ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لرؤية سموه الحكيمة التي حققت الإنجازات وأطلقت المبادرات العديدة لخدمة الإنسانية والتي انطلقت منها ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي))، وكذلك تفضل سموه بدعم الجائزة وحضور حفل التكريم، ولقاء الفائزين في عدد من دوراتها، ومنها لقاء سموه الفائزين في الدورة الثانية عشرة.

ورفع مجلس الأمناء أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الجائزة، على دعمه المتواصل وتوجيهاته التي وضعت الجائزة في الصدارة عالمياً وتحقيق أهدافها لتطوير القطاع الرياضي في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس الجائزة، على قيادة العمل والتوجيهات السديدة التي مكّنت الجائزة لأن تصبح أهم وأكبر جائزة رياضية، وأن تقود جهود تطوير الرياضة وتمكين المجتمعات من خلال الرياضة، وإلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، لتفضل سموه بتكريم الفائزين في الدورة الثانية عشرة للجائزة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء الجائزة برئاسة معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بحضور خالد علي بن زايد نائب رئيس المجلس، والأعضاء: د. حسن مصطفى، ومصطفى براف، وعايشة غراد، وأحمد مساعد العصيمي، ود. خليفة الشعالي، ومنى بوسمرة، وموزة المري أمين عام الجائزة، وناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وقال معالي مطر الطاير: انطلقت الجائزة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، المبدع الأول في جميع المجالات، كما تشرفت الجائزة بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لاحتفالات التكريم ولقاء الفائزين بها والإشادة بإنجازاتهم ودعم عمل الجائزة لتحقيق أهدافها الكبيرة على المستوى الرياضي وعلى مستوى تمكين الشعوب من خلال الرياضة.

وأضاف: تشرفنا جميعاً في مجلس أمناء الجائزة بالعمل لترجمة توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال اختيار المبدعين الرياضيين في كل مكان وتقديرهم حسب إنجازاتهم، وكذلك إطلاق المبادرات المختلفة والتعاون مع مختلف الجهات الدولية، وسنواصل العمل كمجلس أمناء يضم كفاءات إماراتية وشخصيات عربية ذات مناصب دولية مهمة، حيث نعمل معاً لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والأهداف الكبرى للجائزة.

وثمّن معالي رئيس مجلس الأمناء، دور الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الراعية والشريكة للجائزة التي تحرص على دعم جهود الجائزة في تحقيق أهدافها الرياضية والإنسانية الكبيرة، وتوجه بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتفضل سموهما بلقاء رعاة وشركاء الجائزة والإشادة بدورهم الوطني، وهم: الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول إقليمي للشؤون الدولية في طيران الإمارات، ومعالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعصام كلداري، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ((نخيل))، ونعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة ((نخيل))، ومحمد المعلم، نائب الرئيس التنفيذي في دي بي ورلد، ويوسف أحمد آل رضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات.

مبادرة رائدة

وقال معاليه: إن الجائزة تعد مبادرة رائدة من دولة الإمارات إلى الوطن العربي والعالم، والعديد من المؤسسات الوطنية حرصت على الارتباط بعلاقات رعاية وشراكة مع الجائزة لدعم جهود الجائزة والمساهمة في تعزيز مكانتها كأكبر جائزة رياضية دولية، وتحقيق أهدافها ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فلهم منا كل التقدير وسنواصل العمل معهم لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على تقارير اللجان الفنية والتحكيم والاتصال والتسويق، والتقارير الخاصة بعملية الترشح والتحكيم في الدورة الثانية عشرة للجائزة، واستعراض آفاق العمل للمرحلة المقبلة للجائزة ومحور التنافس الذي يحقق دور الجائزة كإحدى ((مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)) في فئة تمكين المجتمعات وكذلك دورها في تحقيق تطوير القطاع الرياضي والارتقاء بنتائجه إلى مستوى الإبداع ووضع الرياضيين العرب في مراكز دولية متقدمة وارتقاء منصات التكريم العالمية.

وأشاد معالي مطر الطاير في لقاءه منتسبي الجائزة وأعضاء فريق عمل الحفل الختامي للدورة الثانية عشرة، بجهودهم وشكرهم على مساهمتهم في إنجاح العمل طوال مراحل الدورة وعلى تنظيم حفل مميز يليق بالجائزة.

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